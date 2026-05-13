Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Manuel Neuer, wiens contract bij Bayern München deze zomer afloopt, zal zijn avontuur bij de Duitse club met nog een seizoen verlengen. Nieuws dat Vincent Kompany ongetwijfeld graag zal horen.

De Beierse doelman, die sinds 2011 bij de club speelt, blijft nog minstens één seizoen langer in München. Op zijn 40e heeft hij volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg (Sky Sport Germany) een akkoord gevonden om zijn contract te verlengen.

Loon van Manuel Neuer daalt in nieuw contract

Manuel Neuer heeft ermee ingestemd om loon in te leveren. Momenteel verdient hij bruto 20 miljoen euro per jaar. In zijn nieuwe overeenkomst zal dat bedrag dus lager liggen. Het contract zou wellicht nog voor de laatste thuiswedstrijd van Bayern tegen FC Köln, nu zaterdag, ondertekend worden. Dat duel is de voorlaatste wedstrijd van Bayern dit seizoen, want op zaterdag 23 mei volgt nog de finale van de DFB-Pokal tegen Stuttgart. De club uit Beieren kan dus nog een dubbel pakken met beker én landstitel.

Omdat Bayern al kampioen is, bleef Manuel Neuer in de laatste vier competitiewedstrijden op de bank. De laatste match die de Duitse doelman speelde, was de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In de bekerfinale zou hij normaal wel opnieuw in de basis staan.

Dit seizoen kwam Neuer voor Bayern tot 36 wedstrijden in alle competities samen. Daarin incasseerde hij 39 doelpunten en hield hij 11 keer de nul. Op zijn 40e presteert de legendarische doelman nog altijd op hoog niveau, wat zijn contractverlenging uiteraard mee verklaart.



Manuel Neuer speelt al sinds 1 juli 2011 voor Bayern. Daarvoor kende hij slechts één andere club: Schalke 04, waar hij zijn opleiding genoot en als prof debuteerde. Tussen 2006 en 2011 verdedigde hij 203 keer het doel van Schalke, voor hij de overstap maakte naar Bayern. Intussen staat zijn teller bij de Duitse topclub op 597 wedstrijden.