Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract
Foto: © photonews
Word fan van Duitsland! 104

Manuel Neuer, wiens contract bij Bayern München deze zomer afloopt, zal zijn avontuur bij de Duitse club met nog een seizoen verlengen. Nieuws dat Vincent Kompany ongetwijfeld graag zal horen.

De Beierse doelman, die sinds 2011 bij de club speelt, blijft nog minstens één seizoen langer in München. Op zijn 40e heeft hij volgens de Duitse journalist Florian Plettenberg (Sky Sport Germany) een akkoord gevonden om zijn contract te verlengen.

Loon van Manuel Neuer daalt in nieuw contract

Manuel Neuer heeft ermee ingestemd om loon in te leveren. Momenteel verdient hij bruto 20 miljoen euro per jaar. In zijn nieuwe overeenkomst zal dat bedrag dus lager liggen. Het contract zou wellicht nog voor de laatste thuiswedstrijd van Bayern tegen FC Köln, nu zaterdag, ondertekend worden. Dat duel is de voorlaatste wedstrijd van Bayern dit seizoen, want op zaterdag 23 mei volgt nog de finale van de DFB-Pokal tegen Stuttgart. De club uit Beieren kan dus nog een dubbel pakken met beker én landstitel.

Omdat Bayern al kampioen is, bleef Manuel Neuer in de laatste vier competitiewedstrijden op de bank. De laatste match die de Duitse doelman speelde, was de terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. In de bekerfinale zou hij normaal wel opnieuw in de basis staan.

Dit seizoen kwam Neuer voor Bayern tot 36 wedstrijden in alle competities samen. Daarin incasseerde hij 39 doelpunten en hield hij 11 keer de nul. Op zijn 40e presteert de legendarische doelman nog altijd op hoog niveau, wat zijn contractverlenging uiteraard mee verklaart.


Manuel Neuer speelt al sinds 1 juli 2011 voor Bayern. Daarvoor kende hij slechts één andere club: Schalke 04, waar hij zijn opleiding genoot en als prof debuteerde. Tussen 2006 en 2011 verdedigde hij 203 keer het doel van Schalke, voor hij de overstap maakte naar Bayern. Intussen staat zijn teller bij de Duitse topclub op 597 wedstrijden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Duitsland
Manuel Neuer

Meer nieuws

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

20:00
Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

19:40
Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

19:20
Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

18:40
Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

18:15
🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

17:30
Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

17:00
Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Analyse

Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen

16:30
2
Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

15:50
1
Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

15:50
Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Analyse

Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder

15:15
5
Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

15:15
2
Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

14:50
Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

14:20
Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

13:50
Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

13:45
Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

12:30
Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

13:00
18
Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

12:02
2
Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

12:00
Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Analyse

Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard?

11:40
8
Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

11:20
Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

10:15
5
Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

09:45
17
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

09:15
11
Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

08:21
Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

08:02
Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

07:37
5
Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

07:20
1
'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

06:45
3
📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

23:00
5
RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

22:30
6
Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

22:00
1
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

21:29
7
Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

21:15
1
📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

21:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

IXL IXL over Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Artevelde Artevelde over Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Officieel: we hebben er een extra wapen met verleden bij KAA Gent bij - mogelijk al op het WK Madeiros Madeiros over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot struikelde op de eindmeet, maar... "Volgend seizoen zal niks minder dan top twee aanvaardbaar zijn" RememberLierse RememberLierse over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep TIGERMANIA TIGERMANIA over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" Andreas2962 Andreas2962 over Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Charly Charly over Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Stigo12 Stigo12 over Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved