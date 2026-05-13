Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Nathan De Cat hoopt vrijdag op goed nieuws wanneer Rudi Garcia zijn WK-selectie bekendmaakt. De 17-jarige middenvelder van Anderlecht weet dat het moeilijk wordt, maar voelt tegelijk ook dat hij iets extra's kan bieden.

Vrijdag maakt bondscoach Rudi Garcia zijn selectie bekend voor het WK van deze zomer in Noord-Amerika. Er zijn al enkele spelers waarvan we zeker mogen zijn dat ze naar de VS trekken, al zijn er ook nog grote vraagtekens. Een van die vraagtekens is Nathan De Cat.

De Anderlecht-middenvelder wordt op zijn 17e al gezien als de beste speler van de club. Eind maart maakte hij zijn debuut bij de nationale ploeg. Rudi Garcia riep hem op voor de interlandperiode in de Verenigde Staten.

Daar mocht hij invallen tegen de VS terwijl hij op de bank bleef zitten tegen Mexico enkele dagen later. "Het was een prachtige ervaring", zegt De Cat bij Het Nieuwsblad. "In het begin was ik een beetje onwennig, ik ben niet extravert, maar de anderen hebben me goed opgevangen. Ik trok vooral op met de Neerpede-boys: Zeno Debast, Alexis Saelemaekers, Stassin, … Het is een leuke groep, met veel toppers."

Nathan De Cat ziet zelf redenen waarom hij met de Rode Duivels naar het WK kan

Of hij Rudi Garcia zodanig overtuigd heeft om hem mee te nemen naar het WK blijft nog maar de vraag. Zelf ziet De Cat wel waarom hij geselecteerd kan worden. "Ik denk dat ik iets zou kunnen bijbrengen", vertelde hij in gesprek met Het Nieuwsblad. Het talent van Anderlecht legt ook uit waarom. "Ik heb een apart profiel. Ik kan een soort spelverdeler zijn, maar ik heb ook diepgang."

En of hij nu ook zelf verwacht er bij te zijn? "Het was al mooi dat ik minuten mocht maken tegen de VS. Uiteindelijk is het aan mij om mij te bewijzen, ik ben maar een jongen van zeventien. Het is niet dat ik nu ineens denk dat ik er de komende keren automatisch erbij zal zijn. (droomt) Maar een WK wil je niet missen – liever dat dan vakantie.”