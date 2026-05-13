Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

KRC Genk kreeg na de zege tegen Westerlo niet alleen goed nieuws in het klassement, maar ook uit de ziekenboeg. De zorgen rond Daan Heymans en Konstantinos Karetsas blijken namelijk minder groot dan eerst gevreesd.

Racing Genk deed afgelopen weekend een geweldige zaak door met 3-0 te winnen van KVC Westerlo. De Limburgers staan nu samen met Standard op kop van het klassement in de Europe Play-offs, alleen hebben de Rouches meer gewonnen wedstrijden en dus ook het voordeel.

Maar dat kan snel keren. Genk neemt het dit weekend op tegen Standard, op Sclessin. Er waren echter heel wat ongeruste supporters in Limburg na de clash met Westerlo, want niet alles verliep volgens plan. Daan Heymans en Konstantinos Karetsas moesten het veld noodgedwongen verlaten.

Er werd even gevreesd dat het om zware blessures ging. Karetsas had iets aan de enkel terwijl bij Heymans aanvankelijk gedacht werd dat hij een scheur in de hamstring had opgelopen. Woensdag kwamen de Smurfen via de clubwebsite met meer, en goed, nieuws.

KRC Genk krijgt in aanloop naar topper tegen Standard geruststellend nieuws

"Afgelopen weekend moesten zowel Konstantinos Karetsas als Daan Heymans de wedstrijd tegen Westerlo vroegtijdig staken. Verder medisch onderzoek bracht woensdag geruststellend nieuws. Bij geen van beide spelers werd structurele schade vastgesteld", klinkt het meteen positief.

"Bij Karetsas werd een botkneuzing aan de enkel vastgesteld", gaat de club verder. "Bij Heymans was er aanvankelijk vrees voor een scheur aan de hamstring, maar bijkomende onderzoeken brachten geen spierscheur aan het licht. Wel is er sprake van een contractuur."





"De medische staf doet er alles aan om hen zo snel mogelijk opnieuw wedstrijdfit te krijgen. Hun situatie wordt in aanloop naar de wedstrijd van komend weekend dag per dag opgevolgd", klinkt het nog in het communiqué van de club.

Daardoor lijkt de kans plots groot dat ze tegen Standard wél gewoon op het wedstrijdblad staan. Waarschijnlijk niet als titularis maar als bankzitters, al zou de medische staf van Genk ons nog kunnen verrassen.