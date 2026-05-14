Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99

In de Belgische competitie is het wachten tot donderdagnamiddag om een heel belangrijk duel te zien tussen Union SG en RSC Anderlecht om de Beker van België. Woensdagavond knetterde het echter in het buitenland. In diverse competities is er alweer meer duidelijkheid.

Manchester City - Crystal Palace 3-0

Manchester City stond in een inhaalwedstrijd tegenover Crystal Palace. Dat leverde een makkelijke thuisoverwinning op voor The Citizens, die er voor de rust al vol invlogen en dankzij Semenyo en Marmoush op een dubbele voorsprong kwamen.

Na de pauze maakte Savinho op aangeven van Cherki er zelfs nog 3-0 van. Daardoor komt Manchester City opnieuw tot op twee punten van leider Arsenal. Beide ploegen hebben nog twee wedstrijden voor de boeg en op doelsaldo liggen er nog kansen voor Manchester City.

Als Arsenal nog 4 op 6 haalt en Manchester City wint nog twee keer, dan is er nog veel mogelijk in de titelstrijd. Het zal dus zeker spannend blijven tot het bittere einde in de competitie, want elke misstap wordt vanaf nu dodelijk.

Motherwell - Celtic 2-3

Ook aan de andere kant van de Noordzee won Celtic Glasgow met 2-3 op bezoek bij Motherwell. Iheanacho maakte pas in minuut 99 het winnende doelpunt voor de Schotse gigant en voorkwam op die manier zuur puntenverlies.





Doordat Hearts met 3-0 had gewonnen van Falkirk was puntenverlies ook sowieso van doorslaggevend belang geweest voor de titel in Schotland. Nu blijft de kloof tussen beide ploegen één punt en zaterdag staat er Celtic - Hearts op het programma in een rechtstreeks titelduel.

Lens - PSG 0-2

In de Franse Ligue 1 was het enkel mathematisch nog niet binnen voor PSG. Nog één puntje hadden ze nodig om helemaal zeker te zijn van de titel. Op bezoek bij Lens kwam de titel nooit meer in het gedrang voor de Parijzenaars.

Op het halfuur was het Kvaratskhelia die voor de 0-1 wist te zorgen, Mbaye wist daarna ook nog eens voor de 0-2 te zorgen. Daardoor is PSG nu zeker van de titel in Frankrijk en kan het zich op de Champions League-finale gaan richten.