Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Brandon Morren
Rudi Garcia maakt vrijdag zijn WK-selectie bekend en dus draait de discussie volop op toerental. Hein Vanhaezebrouck vertelde bij Het Nieuwsblad zelf welke middenvelder hij meeneemt. Voor Nathan De Cat is het nog te vroeg volgens de voormalige trainer.

Het wachten zit er bijna op. Deze vrijdag zal Rudi Garcia zijn selectie voor het WK bekendmaken. De bondscoach van de Rode Duivels zal 26 spelers meenemen naar het Wereldkampioenschap. Hij moet nog enkele grote knopen doorhakken tegen dan.

Hein Vanhaezebrouck vertelde in gesprek met Het Nieuwsblad welke spelers hij zou meenemen. Hij zou graag zien dat Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne én Nicolas Raskin naar Noord-Amerika afreizen.

Bij Witsel maakt hij nog wel een kanttekening. "Zoals ik al zei: ik zie hem eerder als extra verdediger. Ik kies maar voor vijf middenvelders, de vijf genoemde zekerheden. Je kan daar nog wat schuiven, zoals Trossard als aanvallende middenvelder uitspelen. Saelemaekers ook."

Hein Vanhaezebrouck maakt zijn keuzes richting WK-selectie van de Rode Duivels

De voormalige trainer van onder meer KAA Gent en Anderlecht zou Romeo Lavia echter thuislaten. "De naam van Lavia blijft ook wel in mijn hoofd rondwaren. Sinds 21 februari is hij er altijd bij met Chelsea. Hij heeft tien basisplaatsen gehad dit jaar en 803 minuten gespeeld."

Blessures speelden al een grote rol in de nog jonge carrière van de Belgische middenvelder, terwijl hij nog steeds wordt gezien als een gigantisch talent. "Lavia is er onder Garcia nog nooit bij geweest. Puur kwalitatief is er geen twijfel."

Nog geen De Cat op het WK voor Vanhaezebrouck

Velen vinden het al een mooi moment om Nathan De Cat mee te nemen naar het WK, maar Vanhaezebrouck ziet dat het moment nog niet is aangebroken om de 17-jarige Belg te selecteren. "De Cat is nog te vroeg. Het is al moeilijk genoeg om de keuze te beperken tot 26 spelers. Laat De Cat eerst nog maar wat met de beloften spelen. Dat is beter als eerste stap", besluit hij.

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

