Romelu Lukaku zet alles op alles voor WK en dat heeft ook gevolgen voor Napoli

Romelu Lukaku lijkt stilaan richting een opvallende keuze te evolueren in zijn revalidatie. Met het WK als absolute prioriteit wordt zelfs een snelle terugkeer naar België opnieuw nadrukkelijk op tafel gelegd. Corriere dello Sport meldt dat nieuws.

Romelu Lukaku heeft dit seizoen niet veel minuten gemaakt bij Napoli. Vanwege blessures stond hij in totaal slechts 64 minuten lang op het veld, over alle competities heen. Zeven keer mocht hij invallen terwijl hij zelfs een keertje beslissend kon zijn met een doelpunt.

Maar zijn revalidatie verloopt trager dan gehoopt, wat voor veel problemen heeft gezorgd. Lukaku besloot een tijdje geleden om in België te blijven tijdens de interlandbreak, terwijl de Italiaanse topclub graag had dat hij terugkwam. Maar Lukaku ging daar toen niet op in.

Uiteindelijk keerde hij terug, maar toen leek de band tussen de Rode Duivel en zijn club niet meer te herstellen. Enkele gesprekken met de coach en het bestuur later en de plooien zijn toch al iets gladder gestreken. Uiteindelijk maakt het voor dit seizoen ook niet zoveel meer uit, Napoli speelt nog slechts twee wedstrijden. Eentje op verplaatsing bij Pisa en eentje thuis tegen Udinese. De club is nog niet helemaal zeker van een plaats in de CL en moet dat in die duels afdwingen.

WK-plan van Romelu Lukaku weegt almaar zwaarder door in dossier bij Napoli

Waarschijnlijk zonder Lukaku, zo meldt Corriere dello Sport. Het Italiaanse medium schrijft namelijk dat Lukaku al zou kunnen terugkeren naar België. Omdat er nog slechts twee wedstrijden op het programma staan en de Rode Duivel toch nog herstellende is, is een vroegere terugkeer naar België niet zo'n slecht idee.



De grootste factor hier is het WK. Lukaku wil absoluut topfit zijn om te schitteren op het Wereldkampioenschap met België. Het zou al het vierde WK worden voor 'Big Rom', wat een serieuze mijlpaal aanduidt. Daardoor lijkt de focus steeds minder op Napoli te liggen en steeds meer op een optimale fysieke voorbereiding richting juni.