Johan Walckiers
Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen"
Voor Anderlecht wordt het vanmiddag een alles-of-nietsduel tegen Union in de bekerfinale, maar volgens clubicoon Olivier Deschacht hoeft paars-wit niet met schrik aan de aftrap te verschijnen. Integendeel zelfs. 

De voormalige verdediger klinkt opvallend optimistisch richting de Brusselse clash in het Koning Boudewijnstadion. “Ik denk dat het niet mis kan lopen voor Anderlecht”, stelde Deschacht overtuigd.

Die positieve ingesteldheid heeft volgens hem alles te maken met de prestatie van Anderlecht afgelopen weekend tegen AA Gent. Ondanks een rode kaart hield paars-wit stand en liet het volgens Deschacht zelfs een van zijn betere helften van de voorbije weken zien.

Deschacht wil Anderlecht niet blind zien aanvallen

“Ze hebben met tien man stand kunnen houden tegen Gent. Ik vond ze een heel goeie tweede helft spelen met tien man. Veel intensiteit gebracht, veel duelkracht gebracht. Dat was eigenlijk de perfecte voorbereiding voor Union.”

Ook van Union was Deschacht de afgelopen weken niet volledig onder de indruk. De landskampioen won dan wel overtuigend van Antwerp, maar daarvoor zag de ex-Rode Duivel minder overtuigende prestaties. Daardoor gelooft hij absoluut in de kansen van Anderlecht.

Al ziet hij wel één grote sleutel in de wedstrijd. “Niet achterkomen. Dat is de sleutel”, klinkt het duidelijk. Volgens Deschacht moet Anderlecht Union niet blind onder druk zetten, maar slim omgaan met de ruimtes die de tegenstander weggeeft.

Hij pleit ervoor om Union het initiatief te laten nemen en vervolgens toe te slaan in de omschakeling. “Ik zou Union een beetje laten komen. Hen het gevoel geven dat ze hier kunnen winnen vandaag en dan in de rug van Burgess en Sykes duiken.”

Daarnaast hamert hij ook op het mentale aspect. “Vooral geloven dat je Union kan kloppen. Dat kan wel de sleutel zijn.”

Hazard als joker in laatste halfuur

Opvallend was ook zijn mening over Thorgan Hazard. Deschacht ziet een belangrijke rol weggelegd voor de spelmaker, maar niet noodzakelijk vanaf de aftrap. Hij was namelijk gecharmeerd door het offensieve viertal dat tegen Gent aan de wedstrijd begon. “Bertaccini, Cvetkovic, Degreef en Verschaeren waren heel goed in dat eerste halfuur. Misschien moet je daarmee starten en Hazard de laatste dertig minuten brengen.”

Tot slot sprak Deschacht zich ook uit over trainer Jérémy Taravel. De Fransman kan meteen een prijs pakken als hoofdcoach van Anderlecht en volgens het clubicoon zou dat zijn positie stevig versterken. “Hij levert goed werk. Hij communiceert goed en je ziet dat de spelers opnieuw lachen. Maar bij Anderlecht moet je prijzen pakken. Die beker kan dus heel belangrijk zijn voor zijn toekomst.”

Deschacht weet als geen ander wat een bekerwinst betekent voor Anderlecht. Hij won zelf de Croky Cup in 2008 en noemt dat nog altijd een van de hoogtepunten uit zijn carrière. “Dat is geen troostprijs meer. Een vol stadion, duizenden supporters van beide ploegen… Dat is iets unieks. Dat blijft mij altijd bij.”

