Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

Aernout Van Lindt
Foto: © photonews
Het is een zware klap voor Standard Luik. José Homawoo raakte woensdag zwaar geblesseerd tijdens een open training. De 28-jarige Togolese verdediger scheurde zijn achillespees en zal na zijn operatie naar verwachting zes tot acht maanden out zijn.

Standard Luik heeft donderdag vreselijk nieuws bekendgemaakt via de eigen webstek. De Luikse club heeft de zware blessure van José Homawoo bevestigd: hij liep woensdag tijdens de training een scheur in de achillespees op. De 28-jarige Togolese verdediger wordt maandag geopereerd en zal volgens het clubbericht vermoedelijk zes tot acht maanden out zijn.

Josué Homawoon geblesseerd tijdens open training

Het wrangste aan dit verhaal is de context waarin de speler geblesseerd raakte. Woensdag organiseerde Standard de vijftiende editie van zijn "buitengewone dag voor buitengewone supporters". Tussen 700 en 800 supporters met een beperking waren afgezakt om een open trainingssessie bij te wonen in een warme en feestelijke sfeer.

Maar vijf minuten voor het einde van de training ging José Homawoo neer na een verkeerde beweging. De eerste onderzoeken bevestigden de vrees van de medische staf. Een enorme domper voor de speler, maar ook voor Standard, dat op hem rekende voor de rest van de Europe Play-offs.

Clubleiding opnieuw met de handen in het haar

De Togolese international was vorige zomer transfervrij overgekomen van FC Dinamo en had zich inmiddels in de Luikse kern weten te wurmen. Hij speelde dit seizoen 32 wedstrijden over alle competities heen. Zelfs met slechts 1 assist was hij uitgegroeid tot een belangrijke pion.


Deze lange afwezigheid verandert onvermijdelijk de plannen van Standard voor de komende maanden. De Luikenaren zouden op zoek kunnen gaan naar een nieuwe verdediger. Marc Wilmots zal verschillende pistes moeten bestuderen. Voor Homawoo begint de strijd nu, met een lange revalidatieperiode vooraleer hij de velden weer kan betreden. We wensen hem alvast een behouden revalidatie toe! 

