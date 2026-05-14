Aernout Van Lindt
Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale
Union SG en RSC Anderlecht zijn klaar voor de finale van de Beker van België. Beide coaches hebben wel voor vier nieuwe namen gekozen op donderdagnamiddag. De analisten hadden daar ook meteen heel wat over te zeggen.

Bij Union SG viel op dat Kamiel Van de Perre op de bank zat ten gunste van Schoofs: "Van De Perre ook een heel goede middenvelder, dus is wel een verrassing. Maar met wie je ook speelt, het blijft een heel goed middenveld", opende Bob Peeters zijn analyse bij Play.

En hij ging verder in aanloop naar de bekerfinale: "Ik denk dat de problemen toch vooral bij Anderlecht liggen. Als Union zijn niveau haalt, zal het voor Anderlecht heel moeilijk worden. Ik denk dat het voor Anderlecht belangrijker is dan voor Union."

Voor Anderlecht belangrijker dan voor Union SG?

"Nog eens een prijs halen is voor hen heel belangrijk. Het zou zomaar kunnen, als ze op voorsprong komen via een omschakeling of dergelijke. Maar op dit moment geef ik Union toch wel de grootste kansen."

"Het is een systeem met offensieve wingbacks bij Union, dus dan moet je iemand opofferen. Degreef en Cvetkovic kan je gebruiken in balbezit om Union in verlegenheid te brengen, maar dan moet je onder de druk wegkomen. Hazard als valse negen? Hij zal tussen de lijnen gaan spelen, denk ik. En dan moeten ze bij Union SG keuzes gaan maken."

Zenuwachtige Coucke wil genieten

Een idee dat ook leefde bij Wesley Sonck: "De keuze voor Maamar? Dat is misschien om Khalaili af te stoppen. Hij kan ook veel lopen, iets meer dan Augustinsson misschien. Het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht, ze kunnen nog eens een prijs pakken hé. Ze hebben er een paar keer naast gepakt en hopelijk voor hen lukt het nu wel eens."

Ook een duidelijk zenuwachtige Coucke reageerde kort in aanloop naar de bekerfinale, nadat hij een stoeferke kreeg van de mannen van Play met daarop 'Anderlecht Bekerwinnaar': Als we na al die jaren eens een prijs zouden winnen, dan gaan we er niet mee stoefen. Laat het ons dan een genieterke noemen."

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen"

Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Bekerfinale van groot belang voor Anderlecht én Taravel? Verschueren spreekt duidelijke taal

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

Romelu Lukaku houdt ook Anderlecht in spanning, Michael Verschueren sprak over de toekomst van de spits

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ... Analyse

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen

Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

WK-nieuws: Nieuw-Zeeland komt met zijn selectie, Shakira en BTS gaan de show stelen

Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden

Optie voor RSC Anderlecht? Gewezen Club-coach na eerdere 'flirt met paars-wit' ontslagen door zijn club

📷 Beerschot scoort nu al opvallende zomertransfer

Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

Trekt Tuur Dierckx opnieuw naar de Jupiler Pro League?

Grote wending voor Rode Duivel Leandro Trossard: Laura Hilven komt met bevestiging na dertien jaar De derde helft

Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99

'Club Brugge gaat strijd aan met Genoa, Toulouse en Celtic voor opvolger Onyedika'

Een win-winsituatie voor alle partijen: Napoli maakt er om deze reden géén probleem van dat Lukaku nu al punt zet achter Italiaans seizoen

Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 15/05 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

JBond JBond over Union SG - Anderlecht: 3-1 Charly Charly over De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen? De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus IXL IXL over Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden Andreas2962 Andreas2962 over Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany" Pegel Pegel over Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid' RememberLierse RememberLierse over Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen Sv1978 Sv1978 over Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot" TatstOn TatstOn over Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK Sv1978 Sv1978 over KAA Gent komt met vlammend statement na triest schouwspel tegen RSC Anderlecht Kantine
