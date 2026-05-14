Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

Union SG en RSC Anderlecht zijn klaar voor de finale van de Beker van België. Beide coaches hebben wel voor vier nieuwe namen gekozen op donderdagnamiddag. De analisten hadden daar ook meteen heel wat over te zeggen.

Bij Union SG viel op dat Kamiel Van de Perre op de bank zat ten gunste van Schoofs: "Van De Perre ook een heel goede middenvelder, dus is wel een verrassing. Maar met wie je ook speelt, het blijft een heel goed middenveld", opende Bob Peeters zijn analyse bij Play.

En hij ging verder in aanloop naar de bekerfinale: "Ik denk dat de problemen toch vooral bij Anderlecht liggen. Als Union zijn niveau haalt, zal het voor Anderlecht heel moeilijk worden. Ik denk dat het voor Anderlecht belangrijker is dan voor Union."

Voor Anderlecht belangrijker dan voor Union SG?

"Nog eens een prijs halen is voor hen heel belangrijk. Het zou zomaar kunnen, als ze op voorsprong komen via een omschakeling of dergelijke. Maar op dit moment geef ik Union toch wel de grootste kansen."

"Het is een systeem met offensieve wingbacks bij Union, dus dan moet je iemand opofferen. Degreef en Cvetkovic kan je gebruiken in balbezit om Union in verlegenheid te brengen, maar dan moet je onder de druk wegkomen. Hazard als valse negen? Hij zal tussen de lijnen gaan spelen, denk ik. En dan moeten ze bij Union SG keuzes gaan maken."

Zenuwachtige Coucke wil genieten

Een idee dat ook leefde bij Wesley Sonck: "De keuze voor Maamar? Dat is misschien om Khalaili af te stoppen. Hij kan ook veel lopen, iets meer dan Augustinsson misschien. Het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht, ze kunnen nog eens een prijs pakken hé. Ze hebben er een paar keer naast gepakt en hopelijk voor hen lukt het nu wel eens."



Lees ook... 📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken›

Ook een duidelijk zenuwachtige Coucke reageerde kort in aanloop naar de bekerfinale, nadat hij een stoeferke kreeg van de mannen van Play met daarop 'Anderlecht Bekerwinnaar': Als we na al die jaren eens een prijs zouden winnen, dan gaan we er niet mee stoefen. Laat het ons dan een genieterke noemen."