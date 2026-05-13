Speciale dag op Sclessin: Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training

Standard organiseerde woensdag samen met AVIQ de vijftiende editie van zijn "buitengewone dag voor buitengewone supporters". Het evenement werd een groot succes, al werd het einde van de sessie overschaduwd door de blessure van Josué Homawoo, die ernstig lijkt.

Woensdagochtend hing er een ietwat aparte sfeer op Sclessin, waar 700 à 800 supporters met een handicap samenkwamen in Tribune 2 om de training van Standard bij te wonen. Dat gebeurde in het kader van de vijftiende editie van de actie “Une journée extraordinaire pour des supporters extraordinaires”, georganiseerd door Matricule 16 en AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité).

Het ging dus om een open training, waarin de groep van Vincent Euvrard — zonder Mohamed El Hankouri, van wie het seizoen erop zit, en zonder Casper Nielsen, die een race tegen de klok inzet om zaterdag tegen Racing Genk fit te raken op de achtste speeldag van de Europe Play-offs — begon met een opwarming onder applaus van de aanwezige supporters.

Daarna volgden een positiespel, omschakelingsoefeningen in kleine ruimtes en counterpressing, voor er verschillende partijvormen werden afgewerkt. Daarin begonnen Matthieu Epolo en Lucas Pirard eerst in doel, waarna ze apart gingen werken met doelmannentrainer Jean-François Gillet. Quentin Durka en Belmin Dizdarevic maakten vervolgens de omgekeerde beweging en namen de twee doelen over tijdens de oefenvormen.

"Dat doet deugd. Er zijn veel supporters, en het is fijn om te zien hoeveel liefde ze ons geven. Ze steunen ons, zorgen voor sfeer en het is aangrijpend om hen hier te zien ondanks hun handicap. Het is een heel mooi initiatief, en ik hoop dat ze nog vaak naar wedstrijden of trainingen zullen komen, want dat doet echt deugd", vertelde Matthieu Epolo ons na afloop van de sessie.

Blessure van Josué Homawoo lijkt ernstig

Die training eindigde echter met een flinke domper. Tijdens een laatste partijvorm liep Josué Homawoo vijf minuten voor het einde een zware blessure op. De Togolese centrale verdediger moest met hulp van Daan Dierckx van het veld worden begeleid, en de medische staf vreest nu al voor een scheur van de achillespees. In dat geval zou de 28-jarige speler zo’n zes maanden buiten strijd kunnen zijn.

De sessie werd uiteindelijk afgesloten met enkele loopoefeningen, bijna in de vorm van een mini-Coopertest. Zo eindigde een training van iets minder dan anderhalf uur voor een enthousiast en tevreden publiek, dat nadien nog kon genieten van een signeer- en fotomoment waarbij alle spelers zich onderaan Tribune 2 aanboden.

De vijftiende editie van deze “buitengewone dag voor buitengewone supporters” werd zo een groot succes, onder wisselvallig maar overwegend droog weer. Het was al de derde keer dat het evenement op Sclessin plaatsvond. Oorspronkelijk werd het georganiseerd op het hoofdveld van de SL 16 Football Campus, maar daar is de tribune intussen te klein geworden om alle supporters nog te kunnen ontvangen.

De aanwezige spelers: Matthieu Epolo, Lucas Pirard, Belmin Dizdarevic, Quentin Durka, Marlon Fossey, Henry Lawrence, Daan Dierckx, Josué Homawoo, Ange-Gabriel Kokora (DC de 18 ans), Ibe Hautekiet, David Bates, Gustav Mortensen, Steeven Assengue, Charli Spoden, Marco Ilaimaharitra, Ibrahim Karamoko, Teddy Teuma, Nayel Mehssatou, Tobias Mohr, Rafiki Saïd, Adnane Abid, Bernard Nguene, Timothé Nkada, Dennis Ayensa, René Mitongo.

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

