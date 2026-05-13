Na de geruchten: krijgt Anderlecht straks een eregast van formaat tijdens bekerfinale?

Donderdag staan Union en Anderlecht tegenover elkaar in de finale van de Beker van België. Een galawedstrijd waarvoor RSCA heel wat opvallende gasten heeft uitgenodigd.

De finale van donderdag wordt al de derde in vier jaar tijd voor RSC Anderlecht. Paars-wit hoopt dat het deze keer wel raak is, na eerdere nederlagen tegen KAA Gent en Club Brugge. En in de tribune zal er heel wat volk van naam aanwezig zijn voor deze bijzonder belangrijke wedstrijd.

La Dernière Heure meldt onder meer dat, zoals bij elke finale, heel wat oudgedienden van paars-wit zijn uitgenodigd. Zo zakt Marcin Wasilewski speciaal vanuit Polen af. Ook voormalige spelers die in België wonen, zoals Tomasz Radzinski en Bertrand Crasson, zullen erbij zijn.

PSG-voorzitter in het Koning Boudewijnstadion?

Eén opvallende gast heeft zijn aanwezigheid voorlopig nog niet bevestigd: Michael Verschueren zou namelijk ook zijn vriend Nasser Al-Khelaïfi hebben uitgenodigd, de voorzitter van Paris Saint-Germain. Beide mannen kennen elkaar goed, want Verschueren is lid van de European Club Association, waarvan Al-Khelaïfi voorzitter is.

Door zijn overvolle agenda heeft de Qatarees zijn komst nog niet bevestigd. Al-Khelaïfi zou uiteraard aanwezig zijn als collega en overste van de Anderlecht-voorzitter binnen de ECA, maar als hij effectief ingaat op de uitnodiging en in de tribune wordt gespot, zal dat de geruchten rond zijn naam en Sporting niet bepaald doen verstommen.

Het is immers geen geheim dat Marc Coucke de voorbije jaren achter de schermen actief op zoek is gegaan naar mogelijke investeerders om Anderlecht opnieuw op de rails te krijgen. Hoewel de financiële situatie van de club intussen minder nijpend is, werd een investering van QSI ooit wel degelijk genoemd.



Lees ook... Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht›

Die piste richting Lotto Park werd vorig jaar echter snel weer opgeborgen: de Qatarese groep nam toen officieel AS Eupen over, waardoor ze volgens de regels niet ook nog eens in Anderlecht kunnen investeren.