Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Nu is het zover: Rudi Garcia zal vrijdag de lijst van de Rode Duivels bekendmaken die naar het WK 2026 zullen gaan. Het is niet uitgesloten dat het om een uitgebreide groep van 30 spelers gaat, in afwachting van de definitieve deadline op 1 juni.

Tijdens de bekerfinale blesseerde Nathan De Cat zich ogenschijnlijk rond de gelijkmaker van Cvetkovic. Hij leek iets te voelen in de hamstrings en werd meteen naar de kant gehaald. Was dat uit voorzorg of is er daadwerkelijk iets aan de hand? Dat zal meer onderzoek de komende uren of dagen nog moeten duidelijk maken.

Sowieso is de timing niet ideaal. Voor paars-wit is het een domper in de strijd om de vierde plaats de laatste drie speeldagen, voor De Cat zelf zou mogelijk na dit nieuwe euvel het WK op de helling kunnen komen te staan. 

Het is intussen een gewoonte: de eerste voorselecties voor het WK 2026 zijn doorgaans ruimer dan de definitieve selectie, soms zelfs opgesplitst in een lijst van 26 en een shortlist van 4 reserves, zodat alles van bij de start duidelijk is en om teleurstellingen te vermijden. Rudi Garcia zou dus vrijdag mogelijk nog niet exact zijn 26-koppige groep bekendmaken - maar één ding staat vast: de 26 Rode Duivels die naar het WK trekken, zullen in de aankondiging zitten.

Sommigen zullen opmerken dat die aankondiging komt terwijl er in de Pro League nog twee speeldagen resten en in andere competities nog enkele. Maar het is zeer de vraag of die eindsprint nog echt doorweegt: als Rudi Garcia, een maand voor de eerste match van de Duivels op het WK, zijn 26 nog niet in het hoofd had, zou dat een beetje verontrustend zijn. De enige bijsturingen vandaag zijn eventuele blessures: bepaalde twijfelgevallen worden misschien opgeroepen en daarna alsnog vervangen door een reserve.

Doelmannen: Penders eerder dan Sels?

Over Courtois en Lammens is geen spatje twijfel. Maar wie wordt de derde doelman van de Duivels? Matz Sels zou terecht bijzonder teleurgesteld zijn als hij er niet bij is en met zijn ervaring verdient hij een ticket naar de VS. Maar Mike Penders kent een waanzinnige seizoensafsluiting. Als Garcia vier keepers meeneemt, is de discussie natuurlijk meteen van de baan.

Verdedigers: weinig twijfels, behalve op linksback?

Als er al een vraagteken staat in het hart van de defensie, dan gaat het vooral om wie Zeno Debast centraal zal flankeren - als die fit raakt door zijn dijbeenblessure natuurlijk. Wat de selectie zelf betreft, lijken Debast, Theate, Mechele en De Winter zeker van hun plek; Nathan Ngoy zou terecht teleurgesteld zijn om te missen, maar er lijkt genoeg ruimte om ook hem mee te nemen.

Blijft de vraag of Diego Moreira kan terugkeren bij de Duivels: met De Cuyper, Seys, Meunier en Castagne, allemaal zo goed als zeker, dreigt de flankverdediger van Strasbourg op een haartje de boot te missen.

Middenveld: De Cat eerder dan Lavia

De concurrentie op het middenveld is bikkelhard: we weten al dat De Bruyne, Onana, Tielemans, Raskin en Vanaken erbij zullen zijn. Dat laat weinig ruimte voor verrassingen: sommigen pleiten voor Mandela Keita of Albert Sambi Lokonga - zij zullen er zo goed als zeker niet bij zijn. Hetzelfde geldt voor Arthur Vermeeren én voor Charles Vanhoutte.

Tenzij er iets heel onverwachts gebeurt, hoort ook Axel Witsel erbij, omwille van zijn kostbare ervaring en polyvalentie, ook al toonde hij zijn beperkingen tegen Mexico. Het echte duel lijkt te gaan tussen Nathan De Cat en Romeo Lavia: allebei zijn ze de toekomst van België, maar Garcia leek nooit echt fan van de Chelsea-speler... die sinds maart nooit meer dan 73 minuten speelde, in een Chelsea dat aan alle kanten lekt.

Dat wordt te krap voor Lavia, over wie sommigen zelfs zeggen dat hij nog voor Congo zou kunnen kiezen. Maar het hangt ook af van wat Garcia beslist qua evenwicht in zijn kern: heeft hij een extra middenvelder nodig? Verkiest hij Ngoy of Moreira, of toch liever nog een extra aanvaller, in plaats van Lavia of De Cat?

Aanvallers: Loïs Openda dreigt naast de boot te vallen

In de aanval mogen er geen grote verrassingen zijn: Lukaku is erbij, tenzij zijn revalidatie veel moeizamer verloopt dan voorzien. De grote vraag is of Loïs Openda, die een ware nachtmerrie beleeft bij Juventus, kan blijven rekenen op het vertrouwen van de bondscoach: weinigen zouden het begrijpen, want in afwezigheid van Romelu greep hij zijn kans bij de nationale ploeg niet.

Als Openda "sneuvelt", wie profiteert daar dan van? Lucas Stassin lag in polepositie... maar vergeet niet dat Hugo Cuypers in 2026 de meest in vorm zijnde Belgische goalgetter is. Zijn kansen zijn klein, maar niet onbestaande. Mika Godts dan: hij blonk niet uit bij zijn eerste selectie, maar hij behoort dit seizoen samen met Jérémy Doku tot de beste Belgen in Europa; zijn afwezigheid zou vrij schokkend zijn. En de keuze van Fernandez-Pardo voor de Rode Duivels kan ook nog meespelen ...

De vermoedelijke 26:

Doelmannen: Courtois-Lammens-Sels (3)

Verdedigers: De Cuyper - Castagne - Debast - De Winter - Mechele - Meunier - Seys - Theate - Ngoy (9)

Middenvelders: De Bruyne - Onana - Tielemans - Raskin - Vanaken - Witsel (6)

Aanvallers: Lukaku - Doku - De Ketelaere - Lukebakio - Godts - Trossard - Saelemaekers - Fernandez-Pardo (8)

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

