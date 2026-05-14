Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

Wouter Vrancken beleeft een droomseizoen met STVV. De Truienaars zijn zeker van de derde plaats, maar tegelijk groeit de speculatie over een mogelijk buitenlands avontuur voor hun succescoach. Toch lijkt blijven de verstandigste keuze.

Van degradatiezorgen naar top van België

Het contrast met vorig seizoen kan nauwelijks groter zijn bij STVV. Toen vocht de club nog wekenlang tegen degradatie, vandaag eindigt ze als derde in de competitie. Onder leiding van Wouter Vrancken groeide STVV uit tot de revelatie van het seizoen.

Analist Thomas Chatelle omschreef de Truienaars in Het Belang van Limburg zelfs als “met voorsprong the best of the rest na Club Brugge en Union”. Dat zegt veel over de progressie die de ploeg het afgelopen jaar heeft gemaakt.

Toch blijft er volgens Chatelle nog groeimarge. Vooral in toppers tegen clubs als Club Brugge betaalt STVV soms nog leergeld. De Limburgers combineren aantrekkelijk voetbal met lef in de opbouw, maar geven daardoor af en toe ook kansen weg tegen absolute topploegen.

Sterke reputatie als trainer

Dat succes komt niet uit het niets. Vrancken bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het Belgische voetbal. Zijn trainerscarrière begon bij Thes Sport, waar hij meteen indruk maakte met verzorgd en aanvallend voetbal.

Daarna volgden succesvolle periodes bij KV Mechelen en KRC Genk. Vooral bij Mechelen groeide hij uit tot publiekslieveling door de club terug naar eerste klasse te loodsen en meteen ook de beker te winnen.





Bij Genk kende hij wisselend succes, maar zijn kwaliteiten als peoplemanager en tacticus bleven overeind. De passage bij KAA Gent verliep minder vlot. Nu bevestigt hij die opnieuw bij STVV, waar hij een jonge en gretige ploeg naar de subtop van België leidde.

Buitenlandse interesse neemt toe

Het sterke seizoen blijft uiteraard niet onopgemerkt. Het contract van Vrancken loopt af en hoewel STVV al een nieuw voorstel op tafel legde, zette de coach voorlopig nog geen handtekening. Daardoor neemt de speculatie over zijn toekomst toe.

Volgens verschillende berichten tonen onder meer AS Saint-Étienne en FC Lorient interesse in de Belgische trainer. Een buitenlands avontuur lonkt dus nadrukkelijk.

Voor STVV zou een vertrek een zware klap betekenen. De club droomt immers van een historische Europese campagne en wil zoveel mogelijk stabiliteit behouden. “De eerste opdracht wordt om deze ploeg zoveel mogelijk bij elkaar te houden”, stelde Chatelle daarover in Het Belang van Limburg.

Waarom blijven slimmer lijkt

Toch zijn er volgens waarnemers genoeg redenen waarom Vrancken beter nog even in België blijft. Chatelle waarschuwt dat een overstap naar Frankrijk niet zonder risico is. Daarbij verwijst hij naar Karel Geraerts, die het moeilijk kreeg bij Stade de Reims.

Warme club om in te werken

“In het verleden functioneerde Wouter altijd het beste bij warme, familiale clubs waar hij veel vertrouwen voelde”, klinkt het in Het Belang van Limburg. Net dat type omgeving vond hij opnieuw bij STVV, maar in het buitenland ligt dat totaal anders.

In het buitenland krijgen Belgische coaches vaak minder tijd en minder krediet. Terwijl Vrancken in Sint-Truiden net bezig is aan een project met duidelijke groei, vertrouwen van het bestuur én supporters die volledig achter hem staan. Bovendien beschikt STVV nog over aanzienlijke progressiemarge.

Een buitenlandse stap kan aantrekkelijk klinken, maar de kans bestaat dat het te vroeg komt. Voor Vrancken lijkt continuïteit momenteel waardevoller dan avontuur. Bij STVV heeft hij alles in handen om zijn status als topcoach verder te bevestigen.