Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem
Jelle Vossen heeft afscheid genomen van Zulte Waregem, waar zijn aflopende contract niet zal verlengd worden. Mogelijk is het ook meteen het einde van zijn carrière, van zijn profcarrière of van zijn JPL-carrière. Veel zal afhangen van de aanbiedingen die hij nog krijgt.

Vorige week nam Jelle Vossen via de sociale media al afscheid van de supporters van Zulte Waregem. Bij Essevee liep zijn contract af en er werd geen nieuwe verbintenis gevonden, waardoor Vossen ondertussen al kan uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Afgelopen weekend was er vervolgens de huldiging door de supporters en het definitieve afscheid. Rest de vraag: wat nu voor het voetbalicoon? Wordt het een laatste trip naar het buitenland, een nieuwe ploeg in de Jupiler Pro League, nog eens kampioen worden in de Challenger Pro League met pakweg Beerschot of stoppen? 

Sporting Hasselt in de markt voor Jelle Vossen?

Er is alvast een gegadigde: Sporting Hasselt - als die hun proflicentie zouden hallen. "Die hebben wel een berichtje gestuurd, ja. Maar ik laat nu alles op mij afkomen. Ik sta voor veel open", klonk het eerder al bij Vossen daarover.

"Ik had ooit gezegd dat ik hem een bericht had gestuurd in februari en daar ging het nu over in de media", aldus Sam Kerkhofs over de zaak in 90 Minutes. "Nu het opnieuw nieuws werd, heb ik hem nu wel opnieuw een bericht gestuurd."

Jelle Vossen naar Beerschot en dan richting Jupiler Pro League?

"Maar daarin heb ik eerlijk gezegd dat er andere clubs een beter voorstel zullen doen, maar als er een scenario is waarin hij zich wil amuseren, hij welkom is. Hij ging alle voorstellen bekijken na zijn vakantie, heeft hij me gestuurd. Maar ik hoop Beerschot voor hem, want met zo'n speler bij kunnen ze de titel halen." 

"Vossen moet naar Beerschot. Ze hebben daar geen afwerker", pikte Filip Joos in. Ward Kerremans wil er dan weer heel graag Beerschot zo snel mogelijk opnieuw bij hebben in de Jupiler Pro League - een club met traditie natuurlijk ...

