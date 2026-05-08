🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd van zaterdag van Zulte Waregem tegen Dender staat in het teken van afscheid nemen. Van de supporters, maar ook van een aantal spelers. Want de laatste thuiswedstrijd wordt het ook meteen van heel wat spelers.

Deze zomer neemt Zulte Waregem namelijk afscheid van (minstens) vijf spelers. Een aantal aflopende contracten zullen niet worden verlengd en zij nemen nu afscheid van de club en zaterdag ook van de supporters.

De club wil wel wat speciaal doen om de supporters na de wedstrijd tegen Dender de kans te geven om afscheid te nemen van de spelers die gaan vertrekken. Dat zijn Jelle Vossen, Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie.

Jelle Vossen neemt afscheid van Zulte Waregem

"Na afloop van dit seizoen lopen de spelerscontracten van Jelle, Lukas, Stavros, Andres en Benoit (Nyssen) af. We nemen afscheid van deze jongens die de voorbije jaren mee kleur hebben gegeven aan onze club, zowel op als naast het veld", klonk het eerder al.

Onder meer Willen en Nyssen hadden ondertussen al een boodschap gebracht voor de fans en dat heeft nu ook Jelle Vossen gedaan. Hij gaf ook een afscheidsinterview aan de sociale kanalen van Zulte Waregem en was daarin heel eerlijk.

Een dubbel gevoel voor Jelle Vossen bij afscheid Essevee

"Het is een dubbel gevoel, daar moet ik eerlijk in zijn", opende hij over zijn nakende afscheid bij Zulte Waregem. "Ik heb hier een fantastische tijd beleefd, maar het laatste seizoen is er eentje dat ik snel wil vergeten."

"Ik wil de positieve dingen herinneren en dat zal bij Essevee ook het geval zijn. Het is anders, omdat mijn kinderen het bewust hebben kunnen meemaken. Zij zijn mijn grootste supporters, hen in de tribunes gaf een heel voldaan gevoel. Als de supporters je naam scanderen? Dat doet altijd deugd als mensen appreciëren wat je aan het doen bent. Ik heb alle emoties meegemaakt met deze club. Na de degradatie was ik enorm teleurgesteld en twee jaar geleden waren er opnieuw tranen van pure blijdschap."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Zulte Waregem - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (09/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
FCV Dender EH
Jelle Vossen

Meer nieuws

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

09:15
Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

09:30
Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

07:00
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08:30
Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

08:10
Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

07:50
3
Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

07:30
Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

07:20
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

22:57
2
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

22:30
2
Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

21:10
Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

21:10
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

20:00
5
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
2
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
2
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

17:30
2
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
1
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
48
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
7
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

13:45
Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

15:00
"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
17
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
5
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
10
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
7
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
29
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer Johnnie Walker Johnnie Walker over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union Johnnie Walker Johnnie Walker over Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten" Johnnie Walker Johnnie Walker over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen fanskb fanskb over DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper TIGERMANIA TIGERMANIA over Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten RememberLierse RememberLierse over 🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk FCBalto FCBalto over Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League André Coenen André Coenen over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved