🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

De wedstrijd van zaterdag van Zulte Waregem tegen Dender staat in het teken van afscheid nemen. Van de supporters, maar ook van een aantal spelers. Want de laatste thuiswedstrijd wordt het ook meteen van heel wat spelers.

Deze zomer neemt Zulte Waregem namelijk afscheid van (minstens) vijf spelers. Een aantal aflopende contracten zullen niet worden verlengd en zij nemen nu afscheid van de club en zaterdag ook van de supporters.

De club wil wel wat speciaal doen om de supporters na de wedstrijd tegen Dender de kans te geven om afscheid te nemen van de spelers die gaan vertrekken. Dat zijn Jelle Vossen, Lukas Willen, Stavros Gavriel, Benoit Nyssen en Andres Labie.

Jelle Vossen neemt afscheid van Zulte Waregem

"Na afloop van dit seizoen lopen de spelerscontracten van Jelle, Lukas, Stavros, Andres en Benoit (Nyssen) af. We nemen afscheid van deze jongens die de voorbije jaren mee kleur hebben gegeven aan onze club, zowel op als naast het veld", klonk het eerder al.

Onder meer Willen en Nyssen hadden ondertussen al een boodschap gebracht voor de fans en dat heeft nu ook Jelle Vossen gedaan. Hij gaf ook een afscheidsinterview aan de sociale kanalen van Zulte Waregem en was daarin heel eerlijk.





Een dubbel gevoel voor Jelle Vossen bij afscheid Essevee

"Het is een dubbel gevoel, daar moet ik eerlijk in zijn", opende hij over zijn nakende afscheid bij Zulte Waregem. "Ik heb hier een fantastische tijd beleefd, maar het laatste seizoen is er eentje dat ik snel wil vergeten."

"Ik wil de positieve dingen herinneren en dat zal bij Essevee ook het geval zijn. Het is anders, omdat mijn kinderen het bewust hebben kunnen meemaken. Zij zijn mijn grootste supporters, hen in de tribunes gaf een heel voldaan gevoel. Als de supporters je naam scanderen? Dat doet altijd deugd als mensen appreciëren wat je aan het doen bent. Ik heb alle emoties meegemaakt met deze club. Na de degradatie was ik enorm teleurgesteld en twee jaar geleden waren er opnieuw tranen van pure blijdschap."