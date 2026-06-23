DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

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Racing Genk had een eerste bod hebben uitgebracht op Elias Filet, een 24-jarige Frans-Martinikaanse aanvaller die dit seizoen in de Zwitserse competitie al twintig keer scoorde. Ook Celtic Glasgow en FC Lorient toonden belangstelling, maar het is La Louvière die er met de speler vandoor gaat.