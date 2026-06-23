Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Belg na STVV, Essevee, Lokeren en Kortrijk nu op WK tegen Engeland
Foto: © photonews

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Ghana gaat op dinsdagavond op zoek naar een stunt in de strijd om de volgende ronde op het Wereldkampioenschap. Met daarbij toch ook een opvallende Belgische inbreng als het gaat over de vrije trappen en andere standaardsituaties.

Gregory De Grauwe deed ervaring op bij heel wat Belgische teams. Nu is hij echter bezig met zijn grote droom mee te maken, want hij is momenteel voor Ghana actief op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De jonge veertiger Gregory De Grauwe is de video-analist van de Ghanese nationale ploeg. Hij is sinds 2023 ook actief in dezelfde rol bij KV Kortrijk. In het verleden was hij onder meer actief bij Beerschot, STVV en Zulte Waregem. Hij had ook andere rollen in het voetbal.

Gregory De Grauwe zorgt voor de standaardsituaties bij Ghana, ook tegen Engeland op het WK

Zo was hij jeugdscout bij Lokeren, trainer van TK Meldert en assistent-trainer bij KAV Dendermonde en HO Kalken. Daarmee staat er toch een opvallende Belg mee aan de wieg bij het succes van Ghana, dat ook tegen Engeland wil gaan stunten.

"Of ik het geheime wapen ben? Zeker niet. Dit is het werk van de volledige staf. Ik doe mijn analyse en bespreek met de coach waar we mogelijkheden zien, maar uiteindelijk neemt hij de beslissingen", aldus De Grauwe tegen Het Nieuwsblad.

Gregory De Grauwe beleeft een droom op het WK met Ghana

Bij Lokeren leerde hij ­Desmond Ofei kennen, tegenwoordig assistent-bondscoach van Ghana. Die vroeg hem om bij Ghana te komen werken. "Ik heb toen geen seconde getwijfeld. Ik ben supertrots dat ik dit mag mee­maken. Vijf jaar geleden had ik hier nooit van durven dromen. En nu sta ik gewoon op een WK. Dat blijft bijzonder."

En hij blikte ook al eens vooruit op zijn werk bij Kortrijk, waarmee hij naar de Jupiler Pro League mag na het WK: “Zowel aanvallend als verdedigend mag ik komend seizoen de stilstaande fases volledig voor mijn rekening nemen. Er komt ook een extra videoanalist bij, waardoor ik me daar nog meer op kan focussen.”

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