WK-LIVE 23/6: Duitsland ziet speler uitvallen tot einde WK

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WK-LIVE 23/6: Duitsland ziet speler uitvallen tot einde WK

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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

De Rode Duivels hebben na twee wedstrijden amper 2 op 6 in hun WK-poule. En dus is de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland er al eentje met het mes op de keel. Onverwacht vooraf, maar het toont toch wel iets. En de angst lijkt te regeren. Hein Vanhaezebrouck is dan ook streng. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Iran komt met boodschap rond match tegen Belgen

De context van dit WK voor Iran is erg bijzonder, want veel Iraanse supporters dragen een andere vlag dan die van de Islamitische Republiek Iran. Ze tonen namelijk de oude vlag met een leeuw en een zon: die werd in 1979 na de islamitische revolutie verboden en is vandaag ook in Iran zelf verboden.

De nieuwe oude vlag

De Iraanse diaspora in de VS bestaat voor een groot deel uit families die na de islamitische revolutie van 1979 het land ontvluchtten. Voor hen is deze match dus een uitgelezen kans om, voor de camera's van de hele wereld, te protesteren. De FIFA probeerde de aanwezigheid van die vlaggen en symbolen in het stadion te verbieden, maar dat bleek een verloren strijd.

Rond het stadion zag je dan ook heel veel leeuwenvlaggen, en Iraanse families met slogans als "Free Iran". Er vonden ook meerdere anti-regimebetogingen plaats, zonder incidenten. Op verschillende standjes werden shirts, vlaggen en petten verkocht met daarop de verboden vlag.

Aernout Van Lindt

Senegal ziet doelman uitvallen

Senegal moet in de laatste groepswedstrijd tegen Irak de derde plaats in Groep I van het WK 2026 veiligstellen, na de 3-2 nederlaag van gisteravond tegen Noorwegen – een wedstrijd die Édouard Mendy, de doelman van de 'Leeuwen van Teranga', niet kon uitspelen.

De 34-jarige sluitpost – die 59 interlands op zijn naam heeft staan ​​en uitkomt voor de Saudische club Al-Ahli – werd na een uur spelen vervangen door Mory Diaw. Er wordt gevreesd voor een gescheurde band of kraakbeenletsel, waardoor hij mogelijk de rest van het WK moet missen. Het zou een nieuwe domper zijn, want een zege tegen Irak is een must om nog te dromen van een verder verblijf op het WK.

 

Aernout Van Lindt

Noorwegen roeit naar overwinning

Noorwegen verzekerde zich van een plek in de achtste finales van het WK na een spannende 3-2 overwinning op Senegal, dankzij een doelpunt van Marcus Pedersen voor rust en twee treffers van Erling Haaland in de tweede helft.

De Noren spelen in de laatste speelronde tegen Frankrijk om de groepswinst, maar hebben de groepsfase van het toernooi al succesvol doorstaan. Ze vierden de zege in 'Viking'-stijl – hun strijdkreet sinds de start van het WK – onder leiding van aanvoerder Martin Ødegaard. Het is het soort tafereel dat we graag zien. Gaan de Noren op die manier ook op en over Frankrijk?

Journaliste van televisie geweerd na uitspraken over Doku

De Belg waar de laatste dagen het meeste om te doen was? Jérémy Doku. Het nakende vaderschap, de ademhalingsproblemen, het over en weer vliegen naar Londen: iedereen heeft wel een mening over de Rode Duivel. Al moeten sommigen ook meteen door het stof omwille van hun uitspraken. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Einde WK voor Schlotterbeck

Het hing al een beetje in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: het WK voor Nico Schlotterbeck zit erop. De centrale verdediger van Borussia Dortmund ging in de eerste helft tegen Ivoorkust neer na een contact met Amad Diallo en moest bij de rust gewisseld worden.

Het verdict na een MRI-scan is duidelijk: een gescheurd ligament in zijn linkerenkel. Hij is zo'n twee maanden buiten strijd en zal op dit WK dus niet meer in actie komen. Antonio Rüdiger zal vermoedelijk ook de volgende wedstrijden zijn vervanger zijn. Met 6 op 6 zijn ze goed begonnen aan hun WK en de derde groepswedstrijd kan helpen om hem helemaal ingespeeld te krijgen, maar het blijft wel een domper. 

 

WK voor nachtbrakers: match Frankrijk ligt twee uur stil, ex-speler JPL met glansrol

Lionel Messi en Kylian Mbappé schreven nog wat meer geschiedenis op het WK, Frankrijk - Irak werd meer dan twee uur stilgelegd en ex-Carolo Nadhir Benbouali blies Algerije nieuw leven in: er gebeurde opnieuw heel veel vannacht op het WK. (Lees meer)

Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran

Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran

De dag na het gelijkspel tegen Iran was het "damage control" op de persconferentie: aanvoerder Youri Tielemans stond de pers te woord, terug in Seattle. (Lees meer)

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk heeft zich zonder veel problemen verzekerd van een plaats in de volgende ronde van het WK. Les Bleus hadden weinig moeite met een onmachtig Irak en wonnen uiteindelijk met duidelijke 3-0-cijfers. Alleen het noodweer in Philadelphia zorgde voor een onverwachte onderbreking in de wedstrijd. (Lees meer)

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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