Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Vanhaezebrouck laat weinig heel van Rode Duivels: "Dat is nog erger, die angst"
Foto: © photonews
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De Rode Duivels hebben na twee wedstrijden amper 2 op 6 in hun WK-poule. En dus is de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland er al eentje met het mes op de keel. Onverwacht vooraf, maar het toont toch wel iets. En de angst lijkt te regeren. Hein Vanhaezebrouck is dan ook streng.

Hein Vanhaezebrouck zag het met lede ogen aan hoe de Rode Duivels tegen Iran niet verder kwamen dan een 0-0 gelijkspel. En bij momenten nog goed wegkwamen daarmee. Vooral wat er gebeurde na de rode kaart? Dat snapte de analist niet.

Volgens hem hadden de Belgen gewoon moeten doorduwen en gewoon zelf voor een doelpunt moeten gaan. "Als je zo dominant bent, dan snap ik niet dat je na die rode kaart terugschakelt naar een ­defensieve organisatie. Het was geen match in evenwicht waardoor je zekerheid moest inbouwen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Nemen de Rode Duivels te weinig risico's?

"We hadden op dat moment 81 procent balbezit. Net dan kan je een tandje bijsteken. Tegen tien man gaat Iran misschien wat opener spelen. Maar wij zakten in. Ik was ontgoocheld. Portugal speelt elke match met tien. Dat mag toch geen verschil maken?", verwees hij fijntjes naar Cristiano Ronaldo.

De Belgen moesten vol voor de aanval gekozen hebben, maar dat deden ze niet. En wat er na de wedstrijd werd gezegd? Daar maakt Vanhaezebrouck zich mogelijk nog meer zorgen in. Lukaku kreeg de vraag over het doorduwen en vroeg zich af wat de bevolking zou zeggen als ze daardoor 0-1 hadden verloren of een doelpunt zouden slikken.

Hein Vanhaezebrouck streng voor de Rode Duivels en hun uitspraken

"Dat vond ik nog erger. Daar spreekt angst uit. Op het vorige EK moesten we Oekraïne kloppen voor groepswinst. En wat doen we? Voorzichtig spelen, en in het slot drie corners naar onze eigen keeper spelen. Omdat we niet op een tegenaanval wilden lopen. Waardoor we nadien tegen Frankrijk uitkwamen. Jongens toch, je moet toch een beetje lef tonen?"

"Als je dan verliest op een Iraanse tegenaanval, dan moesten we nog altijd die laatste match winnen. Maar bij een zege kon je in Seattle blijven als groepswinnaar. Nu dreig je van hier naar daar te moeten reizen. Die uitspraak gaf me geen goed gevoel."

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Hein Vanhaezebrouck

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