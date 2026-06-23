DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: Antwerp haalt zijn derde zomeraanwinst binnen
Foto: © photonews
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Antwerp is al goed aan zijn mercato begonnen en heeft zijn derde aanwinst al binnen. In dit begin van de mercato zijn de Antwerpenaren opvallend actief in landen als Ecuador en Japan. Daarmee slaan ze toch hard toe.

Antwerp heeft zijn transferzomer al goed op gang getrokken en zou binnenkort zijn derde aanwinst kunnen afronden. Opvallend: de Great Old kijkt deze mercato vooral richting Ecuador en Japan. Antwerp beleefde een rampseizoen, met een vijfde plaats in de Europe Play-Offs en dus een elfde plek in de eindstand.

The Great Old moet zichzelf heruitvinden en plant deze zomer een grondige heropbouw. De uitgaande transfers van Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Dennis Praet, Mauricio Benitez en Kobe Corbanie zijn intussen al bekend. Daartegenover staan al twee nieuwkomers: de Ecuadorianen David Fricio Caicedo (centrale verdediger) en Carlos Daniel Mejia (winger).

Antwerp mikt op betaalbare transfers

Het gaat om betaalbare transfers voor stamnummer 1, dat financieel door een woelige periode gaat. In datzelfde plaatje past ook een derde aanwinst. Koki Ando, een 18-jarige Japanse flankaanvaller van Mito HollyHock, een club uit de hoogste afdeling in Japan.

"Koki Ando is a red. Koki (18) is een rechtsvoetige Japanse winger die overkomt van Mito HollyHock, dat uitkomt in de Japanse J.League", opende Royal Antwerp FC een persbericht op de eigen webstek op dinsdagmorgen.

"In zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen was hij meteen goed voor twee knappe dribbeldoelpunten. Nu maakt hij de overstap naar The Great Old. Koki tekent een contract van vier jaar op de Bosuil. Welkom en succes, Koki!", zijn ze trots.

Antwerp speurt op exotische plaatsen

De jonge speler ligt nog onder contract tot 2029 en zou al maanden op de radar van Antwerp staan. Een akkoord zou er binnenkort kunnen komen. Dat zou dan voor een beperkte transfersom zijn, want Koki Ando wordt op Transfermarkt geschat op 300.000 euro.

Ando zou de derde Japanner in de Antwerp-kern worden, na Brandon Nozawa en Yuto Tsunashima. Het Nieuwsblad meldt ook dat de onderhandelingen over een derde Ecuadoraan nog lopen: spits Snayder Porozo.

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