Binnen een maand in Europa: Anderlecht heeft onzienlijk veel werk

RSC Anderlecht heeft maandag de trainingen hervat. Zonder hoofdtrainer en met een onvermijdelijk uitgedunde kern. En dus is er heel veel werk aan de winkel voor paars-wit, zoveel is andermaal en nog steeds duidelijk.

Hoe staat RSC Anderlecht ervoor... één maand voor de start van zijn Europese campagne? Want al is er op 23 juni nog geen echte druk rond de herstart van de Jupiler Pro League, begin augustus, wordt het toch tijd om in actie te schieten.

Paars-wit speelt zijn eerste voorrondewedstrijd in de Europa League al op 23 juli. Een gevaarlijke opdracht bij Hammarby, dat midden in het seizoen zit (de club uit Stockholm staat momenteel 4e in de Allsvenskan en heeft al 11 wedstrijden gespeeld).

Werk aan de winkel voor Sibierski, maar nog geen coach

Maar een maand voor die match heeft Antoine Sibierski... nog altijd niet bekendgemaakt wie de hoofdtrainer wordt. Een aankondiging die voor deze maandag, de dag dat de trainingen hervatten, werd verwacht. We weten het: de kandidatenlijst is de voorbije dagen flink ingekrompen en het lijkt zeer waarschijnlijk dat de uitverkorene op een paar details na rond is.

Eén man hoopt dat de nieuwe coach zijn transfer al heeft goedgekeurd of dat zijn profiel hem op z'n minst zal bevallen: Giulian Biancone, die de eerste grote transfer van het tijdperk-Sibierski is geworden. Een speler die ons destijds bij Cercle Brugge erg beviel, maar die sindsdien van voorkeurspositie is veranderd.

Taravel leidt voorlopig de trainingen

Verder leidt Jérémy Taravel, bevestigd in zijn rol als T2, de trainingen in afwachting van de komst van zijn toekomstige “baas”. Hij heeft alvast het grote voordeel dat hij zijn groep door en door kent, aangezien hij hem sinds het einde van vorig seizoen aanstuurt. Maar die groep is momenteel wel erg beperkt.





Nathan Saliba en César Huerta staan immers midden op het WK en spelen minstens een zestiende finale – je mag zelfs redelijkerwijs op een achtste finale mikken voor de twee gastlanden, die in vorm zijn. Enkele anderen zijn nog niet teruggekeerd op Neerpede.

Eerst een nieuwe T1, dan de spelerskern doorlichten?

Dat geldt dus voor Yari Verschaeren, Mats Rits en Thorgan Hazard, van wie het contract afloopt en die niet verlengd werden, maar ook voor de vele huurlingen van vorig seizoen: Mathys Angély, Moussa Diarra, Mihajlo Ilić en Coba Da Costa. Tenzij er een verrassing volgt, wordt geen van hen definitief overgenomen.

Taravel en de toekomstige T1 zullen het dus met die afwezigen moeten doen: zelfs als Saliba en Huerta het WK, laten we zeggen, in de achtste finales verlaten, rond 6 juli, zullen ze waarschijnlijk eerst van een korte vakantie genieten en zo de volledige voorbereiding missen. Niet ideaal met een eerste match op 23 juli. De kern zal voor de komende oefenwedstrijden dus ongetwijfeld worden aangevuld met jongeren uit Neerpede. Maar vergis je niet: voor de match bij Hammarby moet je toch al minstens enigszins competitief zijn...