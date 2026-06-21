Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

De Belg waar de laatste dagen het meeste om te doen was? Jérémy Doku. Het nakende vaderschap, de ademhalingsproblemen, het over en weer vliegen naar Londen: iedereen heeft wel een mening over de Rode Duivel. Al moeten sommigen ook meteen door het stof omwille van hun uitspraken.

Bij de Rode Duivels is Doku inmiddels uitgegroeid tot het gevaarlijkste offensieve wapen. In de WK-kwalificaties scoorde hij 5 goals en deelde hij 3 assists uit. Hij had daarmee een meer dan belangrijk aandeel in het behalen van het WK-ticket.

Die vorm wilde hij graag doortrekken tijdens de rest van het WK, maar tegen Iran zal hij er al niet bij zijn door ademhalingsproblemen. Doku heeft een luchtweginfectie en dat is een teleurstelling voor hem, voor bondscoach Rudi Garcia en voor het hele land.

Gevaarlijke uitspraken van France Pierron

Het wordt niet de enige match die Doku mogelijk mist, want later dit WK volgt er ook nog een reisje op en af naar Londen. Daar zal de vrouw van Doku bevallen van een eerste kindje, al wordt dat mogelijk gepland tussen twee wedstrijden door. Of misschien zelfs ingeleid op het juiste moment.

De Franse journaliste France Pierron had zich uitgelaten over het nakend vaderschap: "Het WK is een ongeëvenaard geluk. Er zijn honderden voetballers die een moord zouden plegen om in jouw plaats te staan. Misschien krijg je deze kans nooit meer in je leven."

Excuses nodig? Excuses gegeven!

"Het is een kinderdroom die uitkomt en hij gaat dat allemaal verlaten om aanwezig te zijn bij de geboorte van zijn kind? Hij gaat fysiek helemaal op zijn. Hij heeft daar een figurantenrol. Als vader houd je haar hand vast en neem je een foto. Die baby zal er altijd zijn. Ook als hij in Amerika blijft", klonk het eerder bij L'Equipe TV.



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Een dag later werd al duidelijk dat Pierron zwaar door het stof moet voor haar uitspraken. En dus kwam ze nu ook al met een soort van excuses op de sociale media. "Ik heb mijn persoonlijke mening gegeven in een discussie", klinkt het op Instagram. "Ik begrijp dat sommige uitspraken vaders kunnen raken of kunnen hebben doen schrikken en dat spijt me."