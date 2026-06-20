WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad
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Het WK is ondertussen al even bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
De persconferentie zit erop
Hoe gaat het met Romelu Lukaku?
"Er is één ding zeker dat hij geen 90 minuten kan spelen. Hij heeft 30 minuten tegen Egypte gespeeld. De dag erna heeft hij in die oefenmatch gespeeld, maar we moeten voorzichtig met hem zijn. De goesting is groot, maar het doel is dat hij tot het einde van het toernooi mee doet met ons. Hij kan nog altijd supersub spelen. Maar als het echt moet, kan hij misschien beginnen."
Wat vond je van de kritiek na Egypte?
"Ik denk niet dat je kan zeggen dat mijn wedstrijd tegen Egypte gered was door die assist. Voetballers stappen nooit bewust het veld op om slecht te spelen. We zaten als ploeg gewoon in een moeilijke fase en vonden niet meteen de juiste oplossingen. Bovendien verdient ook Egypte krediet, want zij speelden een sterke wedstrijd. Een overwinning behalen op een WK is nooit vanzelfsprekend. Ik heb niet het gevoel dat iemand echt ondermaats presteerde, maar tegelijk moeten we eerlijk zijn: het was ook geen goede wedstrijd van onze kant."
Hoe gaat het met De Ketelaere? Die trainde met een groot verband...
"We hebben een medische staf die dat moet beheren, maar op dit moment is De Ketelaere inzetbaar. We gaan afwachten hoe hij de training verteert. Maar zoals het er nu naar uitziet, kan hij spelen, als basisspeler of als invaller."
Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"
De Rode Duivels zullen het tegen Iran zonder Jeremy Doku moeten stellen. De flankaanvaller kampt met een luchtwegeninfectie en werd daarom uit de selectie gehouden. Bondscoach Rudi Garcia bevestigde het nieuws op zijn persconferentie. (Lees meer)
Wat vind je van het gras?
Meunier: "Het gras stond in Seattle te hoog. Het was ook te droog. De bal bleef plakken. Dit veld is meer gekoeld en het gras staat veel korter. Dit is beter om het spel dynamisch te maken."
Er zijn links tussen België en Iran, wat vind je van hen?
Ze hebben een goeie campagne gedaan. Gezien tegen Nieuw-Zeeland ook. Ze hebben goeie spelers en een goeie coach. Ze lopen veel en zijn snel. We zullen 100 procent moeten zijn om die ploeg te kloppen.
Doku is er niet bij? Wanneer wist je dat?
Normaal spreek ik niet over geblesseerde spelers. We moeten het zonder hem doen. Hij kon spelen tegen Egypte, maar daarna ging het minder. De medische staf heeft de beslissing genomen. Ik weet het sinds gisterenavond. Ik wil geen spelers opstellen die niet 100 procent medisch gezien. Ik kan wel spelers opstellen die fysiek niet 100 procent zijn, maar daar is dus een verschil tussen.
Garcia en Meunier starten om 23u15
Het nieuws van de dag is natuurlijk het forfait van Doku voor de match tegen Iran...
Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties
Dit is de eerste grote tegenvaller van dit WK 2026 voor Rudi Garcia: Jeremy Doku moet forfait geven voor de match tegen Iran. Maar de bondscoach heeft opties om hem te vervangen. (Lees meer)
Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege
De voetbalavond en -nacht werden ingeleid door Nederland en Zweden. Oranje had na het gelijkspel tegen Japan een zege nodig en deed wat het moest doen. Ronald Koeman en co wonnen met 5-1 en mogen voor het eerst dit WK een feestje bouwen. (Lees meer)
WK-LIVE 20/6: Rode Duivels zonder Doku tegen Iran, ook zorgen om CDK
Jérémy Doku zal er morgen niet bij zijn, waardoor er meer gewicht op de schouders van Charles De Ketelaere terecht zal komen. Maar hoe fit is CDK zelf?
Op beelden die Voetbalkrant maakte van de training van de Rode Duivels zien we dat De Ketelaere een verband heeft rond de rechterknie. Hij zou echter gewoon fit zijn voor de wedstrijd tegen Iran. Zeno Debast was nog steeds afwezig.
Zo hebben de Duivels en Rudi Garcia toch wel kopzorgen voor hun tweede duel. Kunnen ze die morgen van zich afspelen? We hopen vurig van wel.
WK-LIVE 20/6: Rode Duivels zonder Doku tegen Iran
De Rode Duivels slikken een dag voor hun duel tegen Iran een fikse domper. Ze zullen het namelijk zonder Jérémy Doku moeten stellen.
De winger van Manchester City is ziek en heeft last van een luchtweginfectie. Rudi Garcia en co zullen zo niet op volle sterkte aan de aftrap verschijnen.
De bondscoach zal ook starten zonder Romelu Lukaku en moet aanvallend noodgedwongen puzzelen. Het is afwachten hoe hij zijn pionnetjes zet. Fernandez-Pardo op links en Charles De Ketelaere in de punt is alvast een optie. Morgen krijgen we in de loop van de dag uitsluitsel.
Due to illness, Jérémy Doku will not be part of the squad for our upcoming game against Iran. pic.twitter.com/bUYlpO26wA— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 20, 2026
Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran
De Rode Duivels moeten morgen om 21.00 uur aan de bak tegen Iran. Een zege lijkt noodzakelijk voor de groepswinst, maar de Belgen zullen het moeten doen zonder absolute sterkhouder Jérémy Doku. (Lees meer)
Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?
Zondag, geen ruimte voor fouten voor de Rode Duivels. Elk ander resultaat dan een overwinning zou België veroordelen tot een plek naast de eerste plaats, wat het voor iedereen een stuk moeilijker zou maken. (Lees meer)
Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis
De afgelopen WK-nacht heeft zowaar de eerste twee landen opgeleverd die naar huis mogen. Haïti verloor met 3-0 van Brazilië en is uitgeschakeld. Ook Turkije was hetzelfde lot beschoren na een felbevochten 0-1-nederlaag tegen Paraguay. (Lees meer)
WK-LIVE 20/6: Ancelotti heeft cruciaal nieuws over blessure Neymar
Brazilië versloeg afgelopen nacht Haïti met 3-0. We kregen nog geen Neymar te zien bij de Goddelijke Kanaries. De superster van de Seleção was nog niet fit om te spelen, maar zal er tegen Schotland, de laatste groepswedstrijd van Brazilië, wel bij zijn.
"Morgen traint Neymar individueel", vertelde bondscoach Carlo Ancelotti op zijn persconferentie na de zege tegen Haïti. "Zondag sluit hij aan bij de rest van de groep, waarna hij ook in de selectie zal zitten voor het duel tegen Schotland."
Goed nieuws dus voor Ancelotti, die Raphinha wel geblesseerd naar de kant zag gaan tegen Haïti. Het is niet duidelijk hoe ernstig de aanvaller eraan toe is.
WK-LIVE 20/6: Filip Joos hekelt "oerdomme" WK-beslissing
Algerije zou een klacht ingediend hebben bij de FIFA na een niet gegeven rode kaart aan Lionel Messi voor een zware fout. Volgens de Algerijnen moest Messi van het veld worden gestuurd. Dat gebeurde niet, waarna de superster zijn hattrick zou voltooien (3-0).
Bij Sporza Daily vindt voetballer Hannes Van der Bruggen dat Messi geen rood verdiende. "Messi komt er makkelijk mee weg, maar ik vind het geen rood. Het zou wel geel moeten zijn. Ze lopen in dezelfde beweging en de intensiteit is niet van die aard. Ik vind het statement dus een beetje raar. Ik denk dat ze andere zorgen hebben."
Commentator Filip Joos sluit zich daarbij aan. "Hij trapt niet door. Hij wil de bal en schrikt half dat hij op die kuit belandt. Hij betokkelt de kuit, maar perforeert ze niet. Anders is het donkerrood."
Joos noemt de klacht van Algerije tegen de FIFA ook "oerdom", omdat hij vreest dat het niet zal helpen om de scheidsrechters aan hun kant te hebben in de volgende wedstrijd.
Did #LionelMessi deserve a red card after that foul?#ArgentinaVsAlgeria #Argentina #Algeria #FIFAWorldCup2026https://t.co/x2dI6ZErpM— Times Now Sports (@timesnowsports) June 17, 2026
WK-LIVE 20/6: FIFA "niet blij" na bizar wedstrijd-incident
Het was een bizar beeld tijdens de wedstrijd tussen de VS en Australië. Scheidsrechter Felix Zwayer moest in het slot zowaar een pauze inlassen omdat hij last had van krampen.
Hij kreeg een wonderdrankje toegestopt van de vierde ref, Katia Garcia, en genas miraculeus. Commentator Filip Joos denkt dat de FIFA not amused zal zijn.
"Ik vrees dat de FIFA niet blij zal zijn", vertelde Joos in Sporza Daily. "Van mij mag het. Die mensen lopen superveel. Dit is nog iets anders dan Nzolo (een voormalige Belgische scheidsrechter, red.) die zijn looptesten niet haalde (in 2014 en zo niet meer mocht fluiten, red.)."
"Maar dat de eerste man op het veld die krampen krijgt de scheidsrechter is, dat heb ik nog maar weinig gezien." Volgens Joos zou Zwayer weleens zijn laatste wedstrijd kunnen hebben gefloten op het toernooi.
WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"
Brazilië won vannacht eenvoudig met 3-0 van Haïti. De Goddelijke Kanaries deden zo wat ze moesten doen en zijn met 4 op 6 mogelijk op weg naar de groepswinst. Voor Igor Thiago (24) was er deze keer geen plaats in de basis en dat zou weleens tekenend kunnen zijn voor het vervolg van het toernooi. (Lees meer)
Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"
Jérémy Doku moet op het WK - net als in de kwalificaties - een van de sterkhouders worden van de Rode Duivels. In de wedstrijd tegen Egypte werd hij duidelijk geviseerd door de tegenstander, waardoor hij amper ruimte kreeg om iets te doen. Ondertussen spelen er voor de winger ook zaken naast het veld. (Lees meer)
Johan Boskamp is kristalhelder over Rode Duivel: "Hij had moeten starten!"
Werk aan de winkel voor de Rode Duivels. Zondagavond tegen Iran zijn er geen excuses meer. Dat beseft ook Johan Boskamp, die als het aan hem lag toch een aantal pittige keuzes zou maken. Hans Vanaken zou bij hem namelijk altijd starten. (Lees meer)
Scheidsrechter geveld door krampen
In de toegevoegde tijd van het duel tussen de VS en Australië moest scheidsrechter Zwayer de wedstrijd even onderbreken. Niet omwille van een probleem met een van de spelers, maar omdat hij zelf met krampen te maken kreeg.
Hij moest meteen een wonderdrankje drinken, nadat hij ook al hulp kreeg van de spelers. Na een paar minuten was het euvel opgelost en kon de ref gewoon de wedstrijd afmaken, met dank aan augurkensap. Om maar te zeggen: het is toch warm in de Verenigde Staten en ook de komende dagen zullen er mogelijk extra drankpauzes gaan komen om spelers en refs te beschermen.
Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt
Wanneer de Rode Duivels zondag het veld van het SoFi Stadium betreden voor hun tweede WK-wedstrijd tegen Iran, spelen ze eigenlijk op neutraal terrein. Of beter gezegd: in het hart van de grootste Iraanse diaspora ter wereld, maar of die voor hun land gaat supporteren, is bijlange niet zeker. (Lees meer)
Wat met Brazilië op dit WK?
Na het gelijkspel tegen Marokko en een logische overwinning met 3-0 tegen Haïti blijft de vraag: kan Brazilië wereldkampioen worden? Het flitsende voetbal was er voorlopig nog niet en Neymar is nog steeds niet speelklaar of zelfs fit. Dus zijn bijdrage zal op dit WK eerder beperkt blijven, al kan hij natuurlijk vooral ingezet worden in de knock-outfase.
Bert Sterckx is kritisch in Sporza Daily: "Het moet te veel van een paar figuren komen. Ze hebben met Rayan en Endrick wel wat jonge aanvullingen die zeker kunnen voetballen, maar de basis is te oud en te stroef om wereldkampioen te worden."
Zien we Thibaut Courtois nog in België?
"Ik denk dat mijn tijd bij Genk voorbij is. Ik heb toen mooie dingen meegemaakt, ik zie niet wat ik daar nog meer zou doen", stelt Thibaut Courtois duidelijk als het gaat op de persconferentie bij de Rode Duivels over het eventueel afsluiten van zijn carrière in ons land.
"Bovendien denk ik dat Racing Genk iets sterks in handen heeft met zijn jonge doelmannen." De piepjonge Lucca Brughmans wordt nu zelfs al naar voren geschoven... als de nieuwe Courtois. Hoewel hij nog maar een jaar contract heeft bij De Koninklijke, is Thibaut Courtois al duidelijk geweest: "Als ik mijn carrière bij Real Madrid kan beëindigen, is dat mijn droom en mijn doel."
Lionel Messi in oog van de storm
Ook Lionel Messi komt in het oog van de storm. Na zijn hattrick tegen Algerije zijn de Algerijnen het daar niet mee eens. Volgens bepaalde bronnen zou de Algerijnse voetbalbond zelfs een klacht hebben ingestuurd naar de Wereldvoetbalbond FIFA over de wedstrijd.
Verschillende beslissingen gingen er niet in bij de Algerijnen, maar daarbij vooral dat Messi zelf geen rode kaart kreeg voor een venijnige voet op de enkel van een Algerijn. "Het beroep heeft vooral betrekking op de overtreding van Messi, die volgens velen een rode kaart verdiende. Daarnaast waren er twee elleboogstoten tegen Ibrahim Maza en Anis Hadj Moussa, in situaties die eveneens een uitsluiting rechtvaardigden", vertelde een bron volgens Sporza aan het Franse persbureau AFP.
Turkije likt de wonden
Turkije verloor met 0-1 van Paraguay en ligt zo verrassend al na twee speeldagen uit dit WK. Wie had verwacht dat de Turken een dark horse konden worden op dit WK? Die komen bedrogen uit. En dus is het vooral wonden likken bij de Turken.
Teleurgesteld en verdrietig
“We zijn ontzettend teleurgesteld en verdrietig”, aldus sterspeler Arda Güler in een interview met het Turkse TRTSpor volgens Sporza. "Het is ook beschamend. We bieden ons volk onze excuses aan. Misschien hebben we ze te veel hoop gegeven en dat konden we niet waarmaken.”
“Ik weet niet hoe ik onze gevoelens moet beschrijven. We hebben gewoon gefaald. In toekomstige toernooien moeten we het beter doen. Met deze spelers, die bij grote clubs spelen, hadden we in die twee wedstrijden moeten scoren. We hebben ons best gedaan en veel kansen gecreëerd, maar het is ons niet gelukt.”
Bondscoach Paraguay: "Complot?"
Paraguay leeft nog op dit WK na een verrassende 1-0 zege tegen Turkije. Bovendien moest Paraguay meer dan een helft met tien man verder. In de extra tijd van de eerste helft van Turkije-Paraguay wordt scheidsrechter Iván Barton plots naar het VAR-scherm geroepen.
Miguel Almiron, een flankaanvaller van Paraguay, bedekt zijn mond en roept iets tegen Mert Müldür. Volgens de nieuwe regels mag dat niet en dus krijgt Almiron op aangeven van de VAR de rode kaart. Paraguayaans bondscoach Gustavo Alfaro was niet tevreden: "We spelen een nieuwe sport. Ik heb er niets over te zeggen, maar alle nieuwe regels zijn vandaag volledig op Paraguay op toegepast."
Drama op sociale media rond Ronaldo
Diverse analisten stellen zich steeds luider de vraag in hoeverre Cristiano Ronaldo op het veld zou moeten blijven staan op dit WK. De 40-jarige (gewezen) superster zou niet meer mee kunnen en weinig toegevoegde waarde hebben, maar Roberto Martinez wil hem voorlopig aan boord houden zo lijkt het wel.
Ook over Martinez was er dit WK al deining, omdat hij na het WK zou stoppen als bondscoach. En nu zou het er ook op de sociale media opzitten tussen CR7 en een paar van zijn ploegmaats. Bruno Fernandes en Ronaldo zouden naar elkaar gesneerd hebben. Enfin: de zus van Ronaldo zou hebben gesneerd. De vriendin van Joao Neves kwam vervolgens tussen en prikte naar CR7.
Brazilië en Marokko doen wat nodig is, Turkije met dé ontgoocheling van het toernooi
Marokko en Brazilië hebben zich voor 99,99% zeker geplaatst voor de zestiende finales van het WK na hun overwinningen tegen Schotland en Haïti. Turkije heeft dan weer opnieuw teleurgesteld, ondanks een verrassende uitsluiting bij Paraguay. Verslag van een dolle nacht. (Lees meer)
Pochettino na historische Amerikaanse prestatie: "We moeten geloven dat we kunnen winnen"
De Verenigde Staten hebben een opvallende stap vooruit gezet onder bondscoach Mauricio Pochettino. Na twee opeenvolgende overwinningen schreef Team USA zelfs een klein stukje geschiedenis: het is de eerste keer sinds het WK van 1930 dat de VS twee opeenvolgende WK-duels wonnen. (Lees meer)
Thibaut Courtois vraagt superster om steun
Als iconische doelman van Real Madrid staat Thibaut Courtois natuurlijk regelmatig in contact met echte sterren. Dat geldt voor Tom Brady, de grootste American footballspeler aller tijden, en voor Lakers-speler Luka Doncic. (Lees meer)
Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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