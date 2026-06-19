WK-LIVE 19/6: Verenigde Staten boeken overtuigende zege tegen Australië

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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WK-LIVE 19/6: Verenigde Staten boeken overtuigende zege tegen Australië

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De tweede speeldag van de groepsfase is bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Bjorn Vandenabeele

Verenigde Staten boeken overtuigende zege tegen Australië

De Verenigde Staten hebben Australië met 2-0 verslagen na een dominante wedstrijd. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong dankzij een ongelukkig eigen doelpunt van Cameron Burgess, die een scherpe voorzet van Folarin Balogun in eigen doel werkte. De Amerikanen hielden daarna de controle, terwijl Australië vooral op de counter gevaar zocht.

Vlak voor de rust verdubbelde Alex Freeman de voorsprong. Na een redding van doelman Patrick Beach werkte hij de rebound binnen. De treffer werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR alsnog goedgekeurd. Australië had in de eerste helft weinig in te brengen.

Australië zonder beloning

Na de pauze bracht bondscoach Tony Popovic drie nieuwe spelers, waardoor de Socceroos beter voor de dag kwamen. Connor Metcalfe, Nestory Irankunda en Christian Volpato zorgden voor meer dreiging, maar echte efficiëntie ontbrak. Ook een grote kans voor aanvoerder Harry Soutar bleef onbenut.

De Verenigde Staten kregen zelf nog mogelijkheden om verder uit te lopen, maar hielden vooral stand tegen het Australische slotoffensief. Ondanks een betere tweede helft van de bezoekers kwam de Amerikaanse overwinning nooit echt in gevaar. Dankzij een sterke eerste helft en een solide verdediging trok de thuisploeg verdiend aan het langste eind.

Bjorn Vandenabeele

“Hij verspeelt een gouden kans om een WK te winnen”

Peter Schmeichel heeft bijzonder hard uitgehaald naar Roberto Martínez. De voormalige topdoelman van Manchester United en Deense voetballegende spaarde de Portugese bondscoach allerminst na de recente prestaties van zijn ploeg.

"Hij is zonder twijfel een van de meest teleurstellende coaches op het WK tot nu toe. Hij heeft de Gouden Generatie van België om zeep geholpen. Nu lijkt hetzelfde te gaan gebeuren met Portugal", citeert Het Laatste Nieuws de Deen.

Gouden kans om WK te winnen

Schmeichel begrijpt weinig van de keuzes van Martínez. Vooral het late invallen van Rafael Leão en het feit dat João Félix zelfs geen speelminuten kreeg, schoten in het verkeerde keelgat. "Hoe kun je vasthouden aan een systeem en conservatieve tactiek die duidelijk niet werken?" vraagt hij zich af.

Volgens Schmeichel beschikt Portugal over te veel aanvallende kwaliteit om zo voorzichtig te spelen. Hij besluit met een duidelijke waarschuwing: "Als er niet snel iets verandert, verspeelt Portugal opnieuw een gouden kans om een WK te winnen."

Courtois legt vinger op de wonde en stuurt waarschuwing naar ploegmaats

Courtois legt vinger op de wonde en stuurt waarschuwing naar ploegmaats

De Rode Duivels weten wat hen zondag te doen staat tegen Iran. Na het puntenverlies tegen Egypte (1-1) wil België opnieuw aanknopen met een overwinning en volgens Thibaut Courtois zal daarvoor vooral een les uit de WK-opener moeten worden meegenomen. (Lees meer)

Thibaut Courtois geeft media veeg uit de pan: "90 procent fout"

Thibaut Courtois geeft media veeg uit de pan: "90 procent fout"

Vertrekdag richting Los Angeles voor de Rode Duivels, maar daarvoor stond in Seattle nog een laatste training en een laatste persconferentie op het programma. Opnieuw was het Thibaut Courtois die het woord nam. (Lees meer)

De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Moeder Vozinha kan er dan toch bij zijn op WK

"Mijn moeder had er dolgraag bij willen zijn, maar door een visumprobleem en de hoge kosten die daarbij komen kijken, raakte het papierwerk niet op tijd rond. We zijn er simpelweg niet op tijd in geslaagd om het geld te verzamelen", klonk het eerder bij de legendarische doelman van Kaapverdië.

Maar: Ana Candida Evora, de moeder van Vozinha, zal de tweede wedstrijd van haar zoon te zien krijgen. Ze heeft haar benodigde visum gekregen en mag daardoor in Miami de wedstrijd tegen Uruguay zien. Het papierwerk is eindelijk in orde geraakt en zoonlief vindt het heel belangrijk dat zijn moeder hem live aan het werk kan zien.

 

Aernout Van Lindt

Persboycot bij Zuid-Korea

Bij Zuid-Korea kon uithangbord Heung-min Son een nederlaag tegen Mexico op de tweede speeldag niet afwenden. Mexico is door de 1-0 zege geplaatst voor de volgende ronde, de Zuid-Koreanen zullen nog iets moeten rapen tegen Zuid-Afrika om zeker te zijn van de volgende ronde. 

De Zuid-Koreaanse media die de nationale ploeg op het WK volgen, blijven al enkele dagen op hun honger zitten volgens Sporza. De nationale selectie heeft namelijk een persboycot uitgesproken nadat enkele journalisten zich denigrerend hadden uitgelaten over Heung-Min Son en diens verplichte legerplicht. Wanneer de Zuid-Koreaanse spelers opnieuw met de pers zullen praten is nog niet geweten.

Aernout Van Lindt

Alle clichés op een hoopje bij Tunesië?

Na amper 5 wedstrijden bij Tunesië was het verhaal van Sabri Lamouchi geschreven. Na de 1-5 nederlaag tegen Zweden werd hij spontaan aan de kant geschoven en vervangen door oude bekende Hervé Renard. Het ging snel, want een dag later was hij al in de Verenigde Staten.

En hij gaf ook meteen een eerste toespraak aan zijn selectie. "Ik kreeg er wat koude kriebels van", rilde Hannes Van der Bruggen in Sporza Daily. "Alle clichés werden daar op een hoopje gegooid. Er komt daar iemand nieuw staan die het belang van het WK benadrukt, maar dat moet je aan spelers niet uitleggen."

Aernout Van Lindt

Speler mag Canada niet in na mogelijk gokschandaal

Nieuw gedoe op het WK 2026. Dit keer draait het om de Ivoriaanse aanvaller Elye Wahi (23). De speler van Eintracht Frankfurt, vorig seizoen uitgeleend aan OGC Nice, staat namelijk centraal in een zaak rond online weddenschappen.

Volgens de informatie van The Athletic zou Wahi ervan worden beschuldigd op 17 mei, tijdens de match tussen Nice en FC Metz, opzettelijk geel te hebben gepakt. Verschillende online goksites hadden toen verdachte inzetten gemeld. De speler werd daarop op 29 mei door de politie in hechtenis genomen. Daardoor zal hij Canada niet inmogen en de match tussen Ivoorkust en Duitsland moeten missen.

Aernout Van Lindt

Roberto Martinez blijft erin geloven

Roberto Martinez is en blijft een positivo. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels benadrukte tegenover de pers eerst de goede start van zijn team na de eerste wedstrijd op het WK: "We zijn heel goed aan de wedstrijd begonnen. Dat doelpunt had een belangrijk moment moeten zijn, maar dat was het niet. Ik denk dat we wat aan diepgang voorin verloren, dat we te weinig vlot waren in de opbouw en dat we hen zo toelieten hun organisatie weer te vinden."

"Het vertrouwen dat zij na dat doelpunt kregen, maakte de wedstrijd heel moeilijk, maar dat gebeurt nu eenmaal op een WK", benadrukte hij daarna. "Ik ben heel tevreden over de houding van de ploeg. Het was geen gebrek aan inzet of hart, we bleven vechten tot helemaal op het einde. We kunnen dankzij deze wedstrijd nog veel progressie maken."

Aernout Van Lindt

Raskin vol lof voor Witsel

De Luikenaars vormen een hechte groep binnen de Rode Duivels, met daarbij bijvoorbeeld ook Diego Moreira en Arthur Theate, eveneens kinderen van de Vurige Stede. Axel Witsel neemt daarbij zo wat de rol van "grote broer" op zich: "Natuurlijk, hij is een van degenen met wie ik hier het meest optrek", bevestigt Nicolas Raskin.

Axel Witsel, een voorbeeld voor velen

Met zijn 138 interlands en zijn 37 jaar, de hoogste cijfers in de selectie (Courtois heeft er 110, Lukaku 127), is Axel Witsel de echte veteraan van de 26 Rode Duivels. Een status die door sommigen weleens in vraag werd gesteld: waarom nam Rudi Garcia hem mee in plaats van een jong talent? Het is — deels — Raskin die het antwoord geeft.

"Ik leer elke dag van hem, op en naast het veld. We praten vaak over positionering en eigenlijk over van alles. Het is een plezier om hem hier bij ons te hebben. Met zijn ervaring gidst hij veel jongens", zegt de middenvelder van Glasgow Rangers. "Natuurlijk is hij een voorbeeld voor mij, als kind ging ik naar de matchen van Standard kijken en toen speelde hij daar."

Rode Duivels krijgen positief nieuws over Zeno Debast

België bereidt zich momenteel voor op de tweede groepswedstrijd van het WK. Zondagavond nemen de Rode Duivels het in Los Angeles op tegen Iran. In aanloop naar dat duel is er bovendien positief nieuws gekomen over Zeno Debast, die een belangrijke stap heeft gezet in zijn revalidatie. (Lees meer)

Nog voor de aftrap: België-Iran zorgt al voor controverse

Iran stapt naar de FIFA in aanloop naar het duel met België. De Iraanse bond klaagt over reisbeperkingen en vreest dat de voorbereiding op de belangrijke WK-wedstrijd tegen de Rode Duivels verstoord wordt. (Lees meer)

Historische samenwerking van Rode Duivels krijgt nieuw hoofdstuk

Historische samenwerking van Rode Duivels krijgt nieuw hoofdstuk

De Belgische voetbalbond heeft deze vrijdag aangekondigd dat het de samenwerking met sportkledingsponsor Adidas verlengt. Het Duitse bedrijf en de KBVB blijven zo aan elkaar verbonden tot 2034. (Lees meer)

Hugo Broos spaart stadion én tegenstander niet na WK-duel

Zuid-Afrika pakte tegen Tsjechië zijn eerste punt op het WK, maar Hugo Broos was na afloop niet helemaal tevreden. De Belgische bondscoach haalde uit naar het stadion én naar de speelstijl van de tegenstander. (Lees meer)

Eerste land plaatst zich voor volgende ronde op het WK

Mexico heeft met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van Zuid-Korea en is de eerste ploeg die zich plaatst voor de zestiende finales van het WK. (Lees meer)

Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!"

Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!"

Er zijn trainers die moeilijke beslissingen nemen. En er zijn trainers die moeilijke beslissingen uit de weg gaan. Na het 1-1-gelijkspel van Portugal tegen Congo op het WK lijkt Roberto Martinez steeds meer in die tweede categorie terecht te komen. (Lees meer)

Nicolas Raskin spreekt klare taal over mogelijke transfer

Nicolas Raskin spreekt klare taal over mogelijke transfer

Altijd met een brede glimlach en helemaal ontspannen stond Nicolas Raskin deze donderdag de pers te woord in Seattle. Daarbij had hij het ook over een mogelijke zomertransfer. (Lees meer)

Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein"

Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein"

De Rode Duivels zijn het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestart met een gelijkspel tegen Egypte. Het Belgische middenveld had het lastig om voet aan de grond te krijgen. Marc Degryse kent de oplossing. (Lees meer)

Italiaanse topclub lonkt, Engeland volgt: Rode Duivel hoopt dat WK vitrine is voor transfer

Italiaanse topclub lonkt, Engeland volgt: Rode Duivel hoopt dat WK vitrine is voor transfer

De timing kan nauwelijks beter zijn. Terwijl de Rode Duivels zich opmaken voor hun cruciale WK-duel tegen Iran, blijft de naam van Nicolas Raskin nadrukkelijk opduiken op de transfermarkt. De middenvelder van Rangers wordt gelinkt aan clubs uit Italië, Engeland en Spanje. (Lees meer)

De tweede speeldag van de groepsfase is bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

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Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 20/06 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 20/06 Haitï Haitï
Turkije Turkije 20/06 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 20/06 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 20/06 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 21/06 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 21/06 Japan Japan
Spanje Spanje 21/06 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 21/06 Iran Iran
Uruguay Uruguay 22/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 22/06 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 22/06 Oostenrijk Oostenrijk
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