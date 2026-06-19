Degryse met uitgesproken mening: "Dan moet Tielemans uit de basis. En dan maak je maar iemand anders kapitein"

De Rode Duivels zijn het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gestart met een gelijkspel tegen Egypte. Het Belgische middenveld had het lastig om voet aan de grond te krijgen. Marc Degryse kent de oplossing.

Rudi Garcia koos voor een Belgisch driemansmiddenveld met Youri Tielemans, Kevin De Bruyne en Amadou Onana. Vooral laatstgenoemde viel door de mand tegen Egypte. Al peit Marc Degryse voor nog meer veranderingen.

"Ik herinner mij de thuiswedstrijd in de Nations League tegen Oekraïne", aldus de voormalige Rode Duivel in Het Laatste Nieuws. "We begonnen die wedstrijd met De Bruyne, Hans Vanaken en Nicolas Raskin op het middenveld."

Marc Degryse weet héél goed wat Rudi Garcia moét doen

Degryse vindt dan ook niet dat de bondscoach het ver moet gaan zoeken. "Ze waren toen héél goed met z'n drieën. De bondscoach moet beseffen dat hij niet alleen een goed duo moet vinden achetr De Bruyne. Hij moet op zoek naar een goed trio. Die jongens moeten elkaar aanvullen."

Het moet gezegd: het Belgische overwicht op het middenveld kwam er van zodra Raskin tussen de krijtlijnen stond. We moeten er dan weer geen tekening bij maken dat Vanaken voor dat tikkeltje extra kan zorgen tussen de twee boxen. De aanvoerder van Club Brugge is… altijd overal.

Wat met Youri Tielemans?



"In dat geval moet Tielemans uit de basis", benoemt Degryse de spreekwoordelijke olifant in de kamer. "En dat is de Belgische aanvoerder. Maar dan maak je toch gewoon iemand anders kapitein? Het is niet dat Tielemans eenzelfde impact heeft als pakweg Eden Hazard destijds."

