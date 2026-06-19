Rode Duivels krijgen positief nieuws over Zeno Debast

België bereidt zich momenteel voor op de tweede groepswedstrijd van het WK. Zondagavond nemen de Rode Duivels het in Los Angeles op tegen Iran. In aanloop naar dat duel is er bovendien positief nieuws gekomen over Zeno Debast, die een belangrijke stap heeft gezet in zijn revalidatie.

De nationale ploeg werkt momenteel in alle rust toe naar de confrontatie met Iran. Na de overwinning in de openingswedstrijd heerst er vertrouwen binnen de Belgische selectie, al blijft de focus volledig gericht op de volgende opdracht. Bondscoach Rudi Garcia zal zijn spelersgroep scherp willen houden, want een goed resultaat tegen Iran kan de Rode Duivels al een flinke stap dichter bij de volgende ronde brengen.

Debast opnieuw op trainingsveld

Naast de voorbereiding op het duel met Iran viel er ook goed nieuws te rapen vanuit de ziekenboeg. Op beelden die de Belgische voetbalbond deelde via sociale media was te zien dat Zeno Debast opnieuw individueel aan het trainen is. De verdediger van Sporting CP werkte de voorbije weken aan zijn herstel nadat hij aan de kant stond met een dijbeenblessure.

Back on the pitch. ⚽



Zeno continues his recovery journey, taking the next step with an individual training session on the pitch. pic.twitter.com/uhvYE4MB9q — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 19, 2026

Volgens Sudinfo onderging Debast recent een MRI-scan, waarna hij groen licht kreeg van de medische staf om de trainingen geleidelijk te hervatten. Dat betekent dat zijn herstel volgens plan verloopt en dat een terugkeer stilaan dichterbij komt.

Groepsfase komt te vroeg

Toch zal de verdediger niet meteen inzetbaar zijn voor de Rode Duivels. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer hij opnieuw volledig met de groep kan meetrainen. Bovendien stond vooraf al vast dat de groepsfase wellicht te vroeg zou komen voor de 22-jarige international.





Debast zal daardoor niet in actie komen tegen Iran en ook de derde groepswedstrijd lijkt nog buiten bereik te liggen. Als zijn herstel zonder problemen blijft verlopen, kan hij mogelijk wel opnieuw een optie worden voor Garcia in de knock-outfase van het WK. Voor België is dat een opsteker, want de jonge verdediger geldt als een belangrijke pion voor de toekomst van de nationale ploeg.