Is Roberto Martinez dezelfde fout aan het maken met Portugal als met België? "Beschamend!"

Er zijn trainers die moeilijke beslissingen nemen. En er zijn trainers die moeilijke beslissingen uit de weg gaan. Na het 1-1-gelijkspel van Portugal tegen Congo op het WK lijkt Roberto Martinez steeds meer in die tweede categorie terecht te komen.

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels kreeg na afloop een storm van kritiek over zich heen omdat hij opnieuw weigerde Cristiano Ronaldo naar de kant te halen.

De Portugese vedette werkte een anonieme wedstrijd af, raakte nauwelijks betrokken bij het spel en zag een pijnlijke statistiek verder aandikken: al tien wedstrijden op rij slaagde hij er niet meer in om te scoren op een groot internationaal toernooi. Toch bleef Ronaldo gewoon staan.

De olifant in de kamer

Iedereen zag het gebeuren. Behalve, zo leek het toch, Roberto Martinez. Toen Gonçalo Ramos in de 83e minuut mocht invallen, verwachtte zowat iedereen dat Ronaldo naar de kant zou gaan. Niet dus. Vitinha was het kind van de rekening. Op de BBC konden ze hun verbazing nauwelijks verbergen.

"Dat is beschamend voor Roberto Martinez", stelde oud-international Chris Sutton onomwonden. "Kijken wij allemaal naar een andere wedstrijd? Hij is bang om Ronaldo te wisselen."

Het is harde kritiek, maar niet onterecht. Want dit gaat al lang niet meer over de kwaliteiten van Cristiano Ronaldo. Niemand hoeft te discussiëren over zijn status als legende. Met 229 interlands en 143 doelpunten heeft hij records verzameld zoals anderen postzegels verzamelen. Maar een Wereldbeker win je niet op basis van prestaties uit het verleden.





Portugal speelt voor Ronaldo

Wat vooral opvalt, is hoe Portugal zijn spel blijft aanpassen aan zijn aanvoerder. Waar Ronaldo vroeger het spel droeg, lijkt het vandaag steeds vaker andersom.

Sutton vatte het scherp samen. "Vroeger was hij de spelmaker, nu is hij een afwerker. Maar niet alleen dat: hij bestuurt het hele domein."

Dat gevoel leeft al langer rond de Portugese nationale ploeg. Alsof elke tactische beslissing eerst door de filter van Ronaldo moet passeren. Alsof niemand echt durft te beslissen wat voor de ploeg het beste is.

Ook Wayne Rooney zag dezelfde problemen. "Ik wil meer energie zien. Meer beweging. Meer spelers die voorbij Ronaldo lopen. Dit was gewoon een zwakke prestatie van Portugal."

En precies daar zit misschien de kern van het probleem. Ronaldo is nog steeds een uitstekende afwerker wanneer hij in de juiste omstandigheden wordt gebruikt. Maar Portugal speelt momenteel niet met tien veldspelers en een spits. Het speelt met tien spelers die voortdurend rekening houden met Cristiano Ronaldo.

Een bekend verhaal

Voor Belgische supporters klinkt het allemaal opvallend vertrouwd. Ook Martinez kreeg bij de Rode Duivels regelmatig het verwijt dat hij te loyaal bleef aan zijn sterspelers. Dat hij te lang vasthield aan namen die in het verleden grote successen hadden gebracht.

Nu lijkt hetzelfde scenario zich af te spelen in Portugal. Natuurlijk kan Ronaldo tegen Oezbekistan plots scoren. Natuurlijk kan hij alsnog geschiedenis schrijven als eerste speler ooit die op zes WK's raak treft. Dat zou niemand verbazen.

Maar de vraag die na Congo blijft hangen, is een andere. Durft Roberto Martinez de beslissing te nemen wanneer het nodig is? Want op een Wereldbeker wint uiteindelijk niet de ploeg met de grootste naam. Wel de ploeg waarvan de trainer nog altijd de baas is.