Kiest u maar voor Rode Duivels: Senegal, USA, Spanje of Australië, Argentinië, Canada?

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Speeldag 1 op het Wereldkampioenschap zit er helemaal op en speeldag 2 staat al in de steigers. De Rode Duivels begonnen hun campagne met een gelijkspel tegen Egypte. Toch ligt alles nog steeds open richting een heel mooi WK.