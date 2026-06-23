WK voor nachtbrakers: match Frankrijk ligt twee uur stil, ex-speler JPL met glansrol

Lionel Messi en Kylian Mbappé schreven nog wat meer geschiedenis op het WK, Frankrijk - Irak werd meer dan twee uur stilgelegd en ex-Carolo Nadhir Benbouali blies Algerije nieuw leven in: er gebeurde opnieuw heel veel vannacht op het WK.

Er is heel wat gebeurd, afgelopen nacht op het WK 2026. Een nacht die al begon met de zege van Argentinië tegen Oostenrijk dankzij een dubbelslag van Lionel Messi, die alleen de topschutter aller tijden op het WK werd met 18 doelpunten, ondanks een gemiste penalty in de eerste tien minuten.

Om 23u00 volgde de aftrap van de tweede wedstrijd van de Franse ploeg, tegen Irak. Kylian Mbappé kon niet achterblijven op Messi. Hij opende de score al tegen het einde van het eerste kwartier, met een afstandsschot dat doelman Ahmed Basil wel raakte maar niet kon keren.

Frankrijk - Irak meer dan twee uur onderbroken

Kort voor de rust barstte er een onweer en felle regen los boven het Lumen Financial Field in Philadelphia. Fransen en Irakezen trokken na 45 minuten naar de kleedkamers en keerden pas... twee uur en twaalf minuten later terug, nadat alle supporters waren geëvacueerd en opnieuw hun plaats mochten innemen.

Na die lange onderbreking ging Frankrijk rustig op zijn elan door en won het met 3-0, met een goal van Ousmane Dembélé en een dubbelslag van Kylian Mbappé, die Miroslav Klose evenaarde met zestien WK-doelpunten. Met zes punten zijn de Fransen geplaatst voor de zestiende finales. Mbappé en Messi lijken opnieuw op weg naar een strijd (tot in de finale?) om de topschutterstitel.

Erling Haaland stuurt Noorwegen naar de 1/16de finales

In het kielzog van die wedstrijd pakte ook Noorwegen zijn tweede zege van het toernooi, tegen Senegal. Marcus Pedersen maakte het enige doelpunt voor rust, waarna er in de tweede helft twee dubbels vielen: eentje voor Erling Haaland en eentje voor Ismaïla Sarr. 3-2 dus voor de Vikings, die zich ook plaatsen voor de 1/16de finales van dit WK en binnen enkele dagen met Frankrijk om de eerste plaats spelen. Frankrijk heeft het voordeel op doelsaldo (+5 tegenover +4).



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Voor de diehards begon de laatste wedstrijd van de nacht in België om 05u00, tussen Jordanië en Algerije, die in de groep zitten met Argentinië en Oostenrijk. Jordanië opende na een halfuur via Nizar Al Rashdan, waarna de ex-speler van Sporting Charleroi Nadhir Benbouali gelijkmaakte... en Amine Gouiri tien minuten voor tijd de Fennecs de zege bezorgde.

Ex-Carolo Nadhir Benbouali brengt Algerije weer op gang: winst tegen Jordanië

Een doelpunt dat werd nagekeken door de VAR van dienst, ene Bram Van Driessche, die uiteindelijk besliste die tweede Algerijnse treffer goed te keuren. Algerije pakt zo zijn eerste zege van het toernooi en komt op gelijke hoogte met Oostenrijk, vooraleer beide ploegen het zondag tegen elkaar opnemen in wat duidelijk de wedstrijd om de tweede plaats wordt. Jordanië is dan weer uitgeschakeld.