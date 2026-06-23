Dit onthoudt Stijnen écht van de eerste match van Patro: zijn uitspraak spreekt boekdelen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Dit onthoudt Stijnen écht van de eerste match van Patro: zijn uitspraak spreekt boekdelen
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Patro Eisden is de voorbereiding op het nieuwe seizoen gestart met een nipte overwinning tegen Schoonbeek-Bilzen. De 1-2-zege leverde enkele interessante vaststellingen op, al wilde coach Stijn Stijnen na afloop vooral niet te veel conclusies trekken.

Zuinige overwinning na moeizame partij

Patro Eisden begon zijn oefencampagne met een overwinning, maar overtuigen deed de ambitieuze club niet. De Koempels kwamen op voorsprong via Muanza en verdubbelden later de score dankzij Radja Nainggolan. Toch was het verschil met Schoonbeek-Bilzen kleiner dan velen vooraf hadden verwacht.

De thuisploeg speelde met veel inzet en werd daarvoor beloond met een doelpunt van Yildiz. Daardoor bleef het tot het einde spannend, ondanks het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen. Voor Patro was het vooral een eerste wedstrijd waarin ritme opdoen belangrijker was dan het resultaat.

Nieuwkomers nog op zoek naar hun plaats

Vooraf ging veel aandacht naar de nieuwe gezichten in de selectie. Van de vier aanwinsten kwamen enkel Seok-Ju Hong en Koen Van Langendonck in actie. Verdedigers Jahic en Diets waren nog niet speelklaar en bleven aan de kant.

Hong liet enkele aardige dingen zien, maar kon nog niet echt zijn stempel drukken op de wedstrijd. De Zuid-Koreaan toonde zich wel gretig, vroeg vaak de bal op en werkte hard voor het team. Het was echter duidelijk dat hij nog tijd nodig heeft om volledig in het spel van Patro te groeien.

Van Langendonck maakte na rust zijn opwachting onder de lat. De ervaren doelman straalde rust uit en bracht zijn ervaring mee in een wedstrijd die af en toe wat grimmiger werd. Vooral bij een opstootje tussen spelers van beide teams liet de voormalige Kempenzonen-doelman zijn leiderschap gelden.

Stijnen houdt de voetjes op de grond

Coach Stijn Stijnen weigerde na afloop om grote conclusies te verbinden aan de eerste oefenwedstrijd van de zomer. Volgens de trainer lag de nadruk de voorbije dagen vooral op trainingsarbeid en fysieke opbouw.

“We hebben nog maar drie trainingsdagen achter de rug, daar lag de focus”, klonk het in Het Belang van Limburg. De oefenwedstrijd zag hij dan ook vooral als een verlengstuk van de trainingsweek.

Hoewel Patro niet altijd overtuigde, was Stijnen tevreden over één belangrijk aspect van de avond. “Wat ik onthoud? Dat er geen blessures zijn en verder was het niet meer dan een interessante afsluiter van de eerste voorbereidingsweek.”

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