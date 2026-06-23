Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 23/06
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 23/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

DONE DEAL: La Louvière kaapt deal van KRC Genk

Racing Genk had een eerste bod hebben uitgebracht op Elias Filet, een 24-jarige Frans-Martinikaanse aanvaller die dit seizoen in de Zwitserse competitie al twintig keer scoorde. Ook Celtic Glasgow en FC Lorient toonden belangstelling, maar het is La Louvière die er met de speler vandoor gaat. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 22/06

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