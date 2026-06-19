Ongezien: Antwerp grijpt plots naast afgeronde transfer

David Fricio Caicedo stond al een tijdje op het lijstje bij Royal Antwerp FC en twee weken geleden leek de deal al (zo goed als) rond te zijn. Nu is er echter een ferme kink in de kabel gekomen, want de speler komt dan toch niet naar België en kiest voor Inter Miami.

Antwerp had zijn eerste zomeraanwinst een tijdje geleden al zo goed als beet. De club had volgens alle bronnen en media David Fricio Caicedo aangetrokken, een linksvoetige centrale verdediger die al geruime tijd op hun verlanglijstje stond.

David Fricio Caicedo (18) was geen onbekende op de Bosuil. Vorige zomer nam hij deel aan een trainingskamp in het Oostenrijkse Waidring, waar hij indruk maakte met zijn profiel: 1,95 meter lang, linksvoetig en inzetbaar als centrale verdediger én op de flank. Hij was toen nog een ruw talent, maar wel eentje dat duidelijk opviel.

Marc Overmars was al langer overtuigd

Technisch directeur Marc Overmars was destijds al overtuigd. Antwerp moest echter geduld oefenen: vanwege FIFA-regels kon de jonge Ecuadoriaan pas een contract tekenen zodra hij 18 jaar werd. Die mijlpaal is inmiddels bereikt, waardoor de transfer van LDU Quito eindelijk kan worden afgerond, zo klonk het overal.

Marc Overmars had Caicedo al een tijdje op het oog. Op de Bosuil rekende men op zijn snelle ontwikkeling. De opties op de linksbackpositie zijn beperkt, dus zou Caicedo meteen moeten strijden voor een basisplaats. Binnen de club wordt hij gezien als het type speler dat de selectie de afgelopen seizoenen miste.

Antwerp grijpt alsnog naast David Fricio Caicedo

Zijn voormalige jeugdtrainer, Juan Carlos Burbano, was in Gazet van Antwerpen nog vol lof over hem. "Hij is groot, technisch zeer vaardig, beschikt over een goede pass en scant voortdurend het spel." Caicedo toonde ook al vroeg leiderschapskwaliteiten, onder meer als aanvoerder van het Ecuadoraanse elftal onder 17.





Een pareltje dus voor Antwerp? Welneen, want er is een ongeziene bocht van 180 graden gekomen. Ondanks een geslaagde proefperiode en een mondeling akkoord met de Antwerpse club trekt David Fricio Caicedo volgens Het Nieuwsblad naar Inter Miami, waar hij ploeggenoot wordt van onder anderen ene Lionel Messi. Dit is een grote domper voor Antwerp.