'Code rood: ook Manchester United klopt aan bij Club Brugge'

Club Brugge heeft een plan met Nicolo Tresoldi. Ze zouden de speler graag nog wat langer in huis houden, ook al is er heel veel aandacht voor de Italiaanse Duitser. Met Manchester United is er wel een nieuwe topclub die komt aankloppen.

Er werd aan Nicolo Tresoldi gedacht voor het WK 2026, maar tot dusver is hij vooral een belangrijke pion voor de U21 van Duitsland. Op termijn kan de in Cagliari geboren Duitser zeker aanspraak maken op de A-ploeg van Duitsland.

In ons land maakte hij afgelopen seizoen grote indruk. Na een weifelend begin werd hij steeds belangrijker voor Club Brugge, zowel in de Champions League als in de Jupiler Pro League met de Champions’ Play-offs als mooi slotstuk. Het zorgt er ook meteen voor dat er veel aandacht is voor de jongeling van Club Brugge.

Club Brugge heeft een duidelijk doel met Nicolo Tresoldi

Galatasaray, Atlético Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, … Het lijstje met geïnteresseerde clubs neemt elke week toe. En dus kunnen ze bij Club Brugge dromen van een heerlijk bedrag om hem te laten gaan. Club Brugge heeft echter een duidelijk plan met hem.

Er werden al bedragen van boven de dertig miljoen euro genoemd, maar blauw-zwart wil hem overtuigen om nog minstens een jaartje te blijven en zo nog verder te werken aan zijn marktwaarde - ook in de Champions League bijvoorbeeld.

Manchester United is de volgende in het lange rijtje geïnteresseerden

Maar ondertussen komt ook Manchester United aankloppen met de nodige miljoenen. Volgens Engelse bronnen zouden ook zij wel wat zien in de aanvaller van Club Brugge. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van de spits ondertussen 25 miljoen euro.





Maar blauw-zwart wil hem dus langer vasthouden. Al zal dat niet makkelijk zijn. Temeer Tresoldi zelf een paar dagen geleden toch de deur richting een transfer minstens op een ferme kier leek te zetten. Aan Club Brugge om daadkracht te tonen - en eventueel een nieuw contract aan te bieden aan de aanvaller? Dat zou alles meteen duidelijk kunnen maken.