"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

De 45-jarige Engelsman Michael Beale is de komende twee seizoenen de coach van Zulte Waregem. De Brit stond eerder al aan het roer van Queens Park Rangers, Rangers FC en Sunderland AFC onder meer. Sinds januari 2025 zat hij onder job volgens zijn profiel op Transfermarkt.

Vooraleer hij zijn debuut maakte als hoofdcoach, werkte Beale negen jaar in de jeugdopleiding van Chelsea FC, vier seizoenen als coach van de U21 bij Liverpool FC en was hij meer dan 220 wedstrijden actief als assistent van Steven Gerrard.

Michael Beale is klaar voor zijn overstap naar Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem zijn ze dan natuurlijk ook in de wolken dat ze Beale kunnen strikken hebben - er waren ook nog andere kandidaten, maar Beale haalde het onder meer door/voor zijn offensieve speelstijl. En wat denkt Beale er zelf van?

"Ik heb een enorme passie voor het spelletje en daardoor kan ik al twintig jaar werken voor een aantal van de grote clubs. Ik heb een enorme ambitie voor de club en de supporters en de spelers en ik wil er héél graag aan beginnen", aldus Beale tegenover Essevee TV.

Michael Beale wil knallen met Zulte Waregem en toont veel ambitie

"Je kiest voor mensen en een project. Het was heel makkelijk om ja te zeggen tegen Zulte Waregem. Alles verloopt enorm positief, ik heb naar de ambitie, de positiviteit en de energie van de club geluisterd en ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik wilde heel graag in Europa coachen en tot hiertoe loopt alles prima."





"We hebben een jonge en geweldige ploeg. De stijl zit goed in dit team. We beginnen op een goede manier. We gaan gedurfd en ambitieus spelen, maar dat zal vanuit hard werken moeten komen met lokale verankering - ook op het veld."