"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
"Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 817

Zulte Waregem heeft een nieuwe coach voor volgend seizoen. Michael Beale tekende voor twee seizoenen aan De Gaverbeek. De 45-jarige Brit heeft al heel wat ervaring opgedaan en wil nu ook indruk maken in de Jupiler Pro League.

De 45-jarige Engelsman Michael Beale is de komende twee seizoenen de coach van Zulte Waregem. De Brit stond eerder al aan het roer van Queens Park Rangers, Rangers FC en Sunderland AFC onder meer. Sinds januari 2025 zat hij onder job volgens zijn profiel op Transfermarkt.

Vooraleer hij zijn debuut maakte als hoofdcoach, werkte Beale negen jaar in de jeugdopleiding van Chelsea FC, vier seizoenen als coach van de U21 bij Liverpool FC en was hij meer dan 220 wedstrijden actief als assistent van Steven Gerrard.

Michael Beale is klaar voor zijn overstap naar Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem zijn ze dan natuurlijk ook in de wolken dat ze Beale kunnen strikken hebben - er waren ook nog andere kandidaten, maar Beale haalde het onder meer door/voor zijn offensieve speelstijl. En wat denkt Beale er zelf van?

"Ik heb een enorme passie voor het spelletje en daardoor kan ik al twintig jaar werken voor een aantal van de grote clubs. Ik heb een enorme ambitie voor de club en de supporters en de spelers en ik wil er héél graag aan beginnen", aldus Beale tegenover Essevee TV.

Michael Beale wil knallen met Zulte Waregem en toont veel ambitie

"Je kiest voor mensen en een project. Het was heel makkelijk om ja te zeggen tegen Zulte Waregem. Alles verloopt enorm positief, ik heb naar de ambitie, de positiviteit en de energie van de club geluisterd en ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik wilde heel graag in Europa coachen en tot hiertoe loopt alles prima."

"We hebben een jonge en geweldige ploeg. De stijl zit goed in dit team. We beginnen op een goede manier. We gaan gedurfd en ambitieus spelen, maar dat zal vanuit hard werken moeten komen met lokale verankering - ook op het veld."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem

Meer nieuws

LIVE: Aiaiai Van den Heuvel... KV Mechelen maakt uit het niets gelijk Live

LIVE: Aiaiai Van den Heuvel... KV Mechelen maakt uit het niets gelijk

21:38
LIVE: Gent mist vroege strafschop tegen Union SG, rusten met 0-0! Live

LIVE: Gent mist vroege strafschop tegen Union SG, rusten met 0-0!

21:32
LIVE: Anderlecht gaat rusten met 2-0, werk aan de winkel voor STVV Live

LIVE: Anderlecht gaat rusten met 2-0, werk aan de winkel voor STVV

21:25
Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

Na promotie: meteen twee fikse tegenvallers en vier vertrekkers bij KV Kortrijk

21:30
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

21:05
Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

Milicevic doet boekje open over zijn toekomst en geweigerde aanbiedingen

21:00
Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

Met ook dank aan België: hoe Marokko ineens een superpower is geworden in het wereldvoetbal

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/05: Seys - Rodriguez

20:10
Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

18:47
32
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager én nieuwe coach

20:20
'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

'Technisch directeur komt Club-Union bekijken en wil andere speler dan hij voor gekomen was'

20:10
📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

📷 "Geschokt en diep teleurgesteld": grote afwezige in Engelse WK-selectie

19:40
Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

Sam Kerkhofs blikt terug op slapeloze week bij Sporting Hasselt

19:20
Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

Duitse bondscoach verdedigt keuze om Club Brugge-speler thuis te laten van WK: "Hij zat er heel dichtbij"

19:00
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

17:10
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash Interview

Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

16:50
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
6
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
4
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

12:10
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
3
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over KV Mechelen - Club Brugge: 1-1 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over KAA Gent - Union SG: 0-0 Stefaan_82 Stefaan_82 over Anderlecht - STVV: 2-0 FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Thomme Thomme over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Don Bozhinov Don Bozhinov over De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten Don Bozhinov Don Bozhinov over OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar El Pulga El Pulga over OFFICIEEL: Anderlecht neemt na 16 jaar afscheid van Yari Verschaeren, die ook uitlegt waarom Swakke25 Swakke25 over KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved