Interview Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2543

Zich focussen op de wedstrijd zelf, en niet op de inzet ervan, wordt zaterdagavond cruciaal voor Standard tegen Charleroi. De Rouches kunnen daarbij wel rekenen op Vincent Euvrard en zijn staf.

De spelers van Standard mogen zich zaterdagavond niet laten meeslepen door de emoties en de inzet van de wedstrijd tegen Charleroi, op de tiende en laatste speeldag van de Europe Play-Offs. De Rouches staan op negentig minuten van een Europese barragematch en mogen zich thuis tegen de Waalse rivaal geen misstap veroorloven.

“Het belangrijkste is dat we ons focussen op negentig minuten voetbal, en niet op alles rond de wedstrijd. Als je dat doet, zit je altijd in de juiste mindset, met de juiste energie en de juiste emoties. Dat is belangrijk om het maximale uit jezelf te halen”, zei Vincent Euvrard donderdag op zijn persconferentie.

“Je moet mét emoties spelen, maar je mag die emoties niet tegen je laten werken. De Waalse derby is sowieso al geladen, en in de laatste twee onderlinge duels hebben beide ploegen elkaar ook geprikkeld. Wij moeten ons absoluut concentreren op onze kwaliteiten en op ons doel.”

“Het emotionele aspect is in een derby altijd wat nadrukkelijker aanwezig, maar wij zijn meer met onszelf bezig dan met Charleroi. We hebben een prachtig doel: de Europe Play-Offs winnen. In de reguliere competitie was het gewoon een wedstrijd tegen Charleroi, nu is er een doel dat we kunnen bereiken. Dat is veel belangrijker en dat zit in ons hoofd.”

Vincent Euvrard wil geen aandacht schenken aan Charleroi

Euvrard kreeg ook een vraag over de uitspraken van enkele Charleroi-spelers, die enkele dagen geleden aangaven dat ze er alles aan zouden doen om Standard van Europa weg te houden. De trainer wilde daar niet te lang bij stilstaan en herhaalde vooral zijn mantra: zijn spelers moeten niet op de tegenstander focussen, maar op zichzelf en hun eigen prestatie. De motivatie komt vanzelf door de inzet van de wedstrijd.

Lees ook... Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

“Wij hebben geen extra motivatie nodig. Mijn spelers zijn ‘chauds boulette’, we moeten alleen de taken en verantwoordelijkheden van iedereen binnen het wedstrijdplan verduidelijken. Voor de rest moeten we niets speciaals doen. We hebben al getoond dat we eensgezind zijn in de manier waarop we deze wedstrijden benaderen.”

“We moeten ons ervan bewust zijn dat de tegenstander ons niets cadeau zal doen en wil winnen. Maar wij hebben op dit moment nog niets. We moeten winnen. Het enige wat we hebben, is ons lot in eigen handen."

Sclessin uitverkocht in de Europe Play-Offs?

Standard heeft dus nog één, mogelijk voorlaatste, overwinning nodig. De Rouches zullen voor het eerst in lange tijd in de play-offs aantreden in een bijna uitverkocht Sclessin. Misschien is dat wel de grootste verdienste van Euvrard en zijn groep.

“Logischerwijs zal het stadion vol of bijna vol zitten. Dat is een mooie evolutie, die we ook al tegen Genk zagen. Deze groep heeft dat verdiend, omdat ze altijd haar verantwoordelijkheid heeft genomen op het vlak van spelkwaliteit. We hebben vanaf het begin van deze Play-Offs getoond dat we serieus waren. We wachtten op bevestiging en die kwam er tegen Leuven, Genk en Westerlo.”

“We zitten in een goede evolutie. De vorige jaren gingen we van 10.000 supporters aan het begin van de Play-Offs naar 5.000 aan het einde. Dit jaar schakelen we elke wedstrijd een versnelling hoger, en dat is logisch gezien de prestaties en resultaten.”

“Zelfs met 10.000 mensen in het stadion hebben de supporters zich dubbel geplooid om ons te steunen. Kijk maar naar de match in Westerlo, op een dinsdagavond, met een vol bezoekersvak van Standard-supporters die van de eerste tot de laatste minuut zijn blijven zingen. Dat heeft ons enorm veel deugd gedaan. Dus hoeveel ze er ook zijn: we weten dat ze vurig zullen zijn”, besloot de T1 van de Rouches.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Vincent Euvrard

Meer nieuws

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

Nieuwe Belgische topclub heeft interesse voor Erenbjerg

18:47
21
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
1
Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

Anderlecht-fans haken af: weinigen die zin hebben om laatste match op Union bij te wonen

18:40
Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

Kampioen of niet, Club Brugge krijgt vanavond geen trofee: dit is planning van kampioenenfeest

18:30
Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

Leandro Trossard blikt terug op bijzonder seizoen en kijkt al vooruit naar het WK

18:20
OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

18:08
3
Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen"

17:50
1
Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

Pakt Club Brugge straks de titel? Frank Boeckx is er duidelijk over

17:30
📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

📷 Senne Lammens krijgt bijzondere onderscheiding bij Manchester United

17:10
LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

LIVE: Anderlecht hoopt dat fans Hazard en Verschaeren een passend afscheid willen geven

16:26
OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen

15:34
3
Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

Belgische traditieclub heeft nieuwe Algemeen Manager en mikt hoger

15:25
OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken

15:00
5
De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

14:40
4
Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

Sporting Hasselt krijgt eindelijk verlossend nieuws na onzekerheid over 1B

14:12
Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

13:35
DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

DR Congo verandert plannen richting WK en komt plots naar België

13:10
KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit

12:20
4
Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

Frédéric Taquin maakt opvallende keuze over toekomst na vertrek bij RAAL

12:47
Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

Lothar D'Hondt krijgt na kritiek opnieuw een wedstrijd op leven en dood voorgeschoteld

12:10
Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
3
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
6
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
1
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
2
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
2
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
34
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
8
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 20:30 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

El Pulga El Pulga over OFFICIEEL: Anderlecht neemt na 16 jaar afscheid van Yari Verschaeren, die ook uitlegt waarom Swakke25 Swakke25 over KBVB duidt scheidsrechters aan voor slotspeeldag: ontdek hier welke ref de match van uw favoriete ploeg fluit We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken LD 007 LD 007 over Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: Thorgan Hazard verlaat Anderlecht na drie seizoenen Swakke25 Swakke25 over OFFICIEEL: KV Mechelen neemt afscheid van Kerim Mrabti, ook twee andere spelers vertrekken Svédél Svédél over Ardon Jashari doet Club Brugge-fans dromen met opvallende uitspraak: "Ik zeg absoluut geen neen" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Anderlecht - STVV: - Atletico1988 Atletico1988 over WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr. Arthur Shelby Arthur Shelby over Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved