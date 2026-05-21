Europees voetbal? Standard-coach Euvrard voelt vuur bij Standard-spelers voor cruciale Waalse clash

Zich focussen op de wedstrijd zelf, en niet op de inzet ervan, wordt zaterdagavond cruciaal voor Standard tegen Charleroi. De Rouches kunnen daarbij wel rekenen op Vincent Euvrard en zijn staf.

De spelers van Standard mogen zich zaterdagavond niet laten meeslepen door de emoties en de inzet van de wedstrijd tegen Charleroi, op de tiende en laatste speeldag van de Europe Play-Offs. De Rouches staan op negentig minuten van een Europese barragematch en mogen zich thuis tegen de Waalse rivaal geen misstap veroorloven.

“Het belangrijkste is dat we ons focussen op negentig minuten voetbal, en niet op alles rond de wedstrijd. Als je dat doet, zit je altijd in de juiste mindset, met de juiste energie en de juiste emoties. Dat is belangrijk om het maximale uit jezelf te halen”, zei Vincent Euvrard donderdag op zijn persconferentie.

“Je moet mét emoties spelen, maar je mag die emoties niet tegen je laten werken. De Waalse derby is sowieso al geladen, en in de laatste twee onderlinge duels hebben beide ploegen elkaar ook geprikkeld. Wij moeten ons absoluut concentreren op onze kwaliteiten en op ons doel.”

“Het emotionele aspect is in een derby altijd wat nadrukkelijker aanwezig, maar wij zijn meer met onszelf bezig dan met Charleroi. We hebben een prachtig doel: de Europe Play-Offs winnen. In de reguliere competitie was het gewoon een wedstrijd tegen Charleroi, nu is er een doel dat we kunnen bereiken. Dat is veel belangrijker en dat zit in ons hoofd.”

Vincent Euvrard wil geen aandacht schenken aan Charleroi

Euvrard kreeg ook een vraag over de uitspraken van enkele Charleroi-spelers, die enkele dagen geleden aangaven dat ze er alles aan zouden doen om Standard van Europa weg te houden. De trainer wilde daar niet te lang bij stilstaan en herhaalde vooral zijn mantra: zijn spelers moeten niet op de tegenstander focussen, maar op zichzelf en hun eigen prestatie. De motivatie komt vanzelf door de inzet van de wedstrijd.



“Wij hebben geen extra motivatie nodig. Mijn spelers zijn ‘chauds boulette’, we moeten alleen de taken en verantwoordelijkheden van iedereen binnen het wedstrijdplan verduidelijken. Voor de rest moeten we niets speciaals doen. We hebben al getoond dat we eensgezind zijn in de manier waarop we deze wedstrijden benaderen.”

“We moeten ons ervan bewust zijn dat de tegenstander ons niets cadeau zal doen en wil winnen. Maar wij hebben op dit moment nog niets. We moeten winnen. Het enige wat we hebben, is ons lot in eigen handen."

Sclessin uitverkocht in de Europe Play-Offs?

Standard heeft dus nog één, mogelijk voorlaatste, overwinning nodig. De Rouches zullen voor het eerst in lange tijd in de play-offs aantreden in een bijna uitverkocht Sclessin. Misschien is dat wel de grootste verdienste van Euvrard en zijn groep.

“Logischerwijs zal het stadion vol of bijna vol zitten. Dat is een mooie evolutie, die we ook al tegen Genk zagen. Deze groep heeft dat verdiend, omdat ze altijd haar verantwoordelijkheid heeft genomen op het vlak van spelkwaliteit. We hebben vanaf het begin van deze Play-Offs getoond dat we serieus waren. We wachtten op bevestiging en die kwam er tegen Leuven, Genk en Westerlo.”

“We zitten in een goede evolutie. De vorige jaren gingen we van 10.000 supporters aan het begin van de Play-Offs naar 5.000 aan het einde. Dit jaar schakelen we elke wedstrijd een versnelling hoger, en dat is logisch gezien de prestaties en resultaten.”

“Zelfs met 10.000 mensen in het stadion hebben de supporters zich dubbel geplooid om ons te steunen. Kijk maar naar de match in Westerlo, op een dinsdagavond, met een vol bezoekersvak van Standard-supporters die van de eerste tot de laatste minuut zijn blijven zingen. Dat heeft ons enorm veel deugd gedaan. Dus hoeveel ze er ook zijn: we weten dat ze vurig zullen zijn”, besloot de T1 van de Rouches.