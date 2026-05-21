De Scottie Pippen van Club Brugge: Brandon Mechele hoort thuis tussen de allergrootsten

De focus lag de voorbije dagen logischerwijze vooral op Hans Vanaken. De kapitein van Club Brugge kan zondagavond zijn zevende landstitel veroveren en blijft hét gezicht van deze generatie blauw-zwart. Maar in één zucht met Vanaken moet natuurlijk ook Brandon Mechele genoemd worden.

Met zijn goals, assists, vista en leiderschap trad Vanaken de voorbije jaren steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Maar tussen alle lof voor Vanaken dreigt één man toch opnieuw wat onderbelicht te blijven: Brandon Mechele. En misschien is zijn verhaal zelfs nog straffer.

Typisch West-Vlaams karakter

Waar Vanaken uit Limburg kwam overgewaaid en uitgroeide tot hét uithangbord van Club Brugge, is Mechele letterlijk opgegroeid binnen de muren van de club. Hij doorliep alle jeugdreeksen van blauw-zwart, kende de club vanbinnen en vanbuiten en stond al vroeg symbool voor dat typische West-Vlaamse karakter: hard werken, weinig woorden en altijd blijven doorgaan.

Toen hij in het seizoen 2013-2014 werd overgeheveld naar de A-kern, stond hij meteen in de basis. Alsof hij er altijd al thuishoorde. Jong, stevig, betrouwbaar en compromisloos in de duels. Club Brugge leek zijn volgende defensieve rots in huis te hebben gehaald. Maar voetbal verloopt zelden in een rechte lijn.

Begin 2016 verloor Mechele plots zijn basisplaats. Zijn positie kwam onder druk te staan en Club Brugge besloot hem in januari 2017 voor een half seizoen uit te lenen aan STVV. Voor velen leek dat toen een stil afscheid in wording. Mechele zelf wist ook niet welke richting het uitging.

We herinneren het ons nog goed toen we hem in de coulissen van Jan Breydel - STVV was er op bezoek gekomen - toen vroegen waar zijn toekomst lag. “Ik hoop dat ik terug mag keren naar Club Brugge”, klonk het toen. “Ik denk dat ik het niveau heb om me daar te tonen, maar ik weet niet wat ze met mij van plan zijn.”



De rest is geschiedenis. Ivan Leko kwam aan het roer bij Club Brugge en zag meteen wat Mechele kon betekenen. De Kroatische coach gaf hem vertrouwen, zette hem opnieuw centraal in de defensie en maakte hem onbetwist titularis. Club werd kampioen en Mechele pakte zijn tweede landstitel. Maar vooral: hij veroverde definitief zijn plaats binnen het DNA van Club Brugge.

Nooit meer getwijfeld aan Mechele

Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basiself. Coach na coach bleef hem vertrouwen geven. Philippe Clement, Carl Hoefkens, Ronny Deila, Nicky Hayen… allemaal zagen ze hetzelfde: een leider die nooit opgeeft en altijd voorop gaat in moeilijke momenten.

Mechele is ook geëvolueerd. Hij is al lang niet meer enkel die pure verdediger die ballen wegkopt en duels wint. In het moderne voetbal moet een centrale verdediger meer kunnen en precies daarin heeft hij enorme stappen gezet. Hij schuift regelmatig in zonder bal, creëert een numeriek overwicht op het middenveld en durft verantwoordelijkheid nemen in de opbouw. Bovendien bleek hij de voorbije jaren meer dan eens het breekijzer in moeilijke wedstrijden, met belangrijke goals op stilstaande fases of in slotminuten.

De Scottie Pippen van Hans Vanaken

Dat maakt hem zo waardevol. Mechele doet het werk dat anderen vaak niet willen doen. Hij ruimt op, coacht, corrigeert en trekt zijn ploegmaats mee in de strijd. Net daarom is de vergelijking met Scottie Pippen eigenlijk treffend. Michael Jordan zei ooit: “Ik heb geen betere ploegmaat gehad dan Scottie Pippen. Ik won geen titels zonder hem.”

Dat gevoel leeft ook rond Club Brugge. Want als de naam Vanaken valt in de geschiedenisboeken van blauw-zwart, dan zal die altijd verbonden blijven met Brandon Mechele.

Sterker nog: Mechele is stilaan zelf op weg naar een unieke plaats in die geschiedenisboeken. Hij jaagt niet alleen op een recordaantal titels, maar wil ook de speler worden met de meeste wedstrijden ooit voor Club Brugge. Dat zegt alles over zijn mentaliteit en zijn band met de club. Voor hem is Club Brugge noot een passage of tussenstation geweest. Het is zijn thuis.

Uitgegroeid tot één van de grootste Clubspelers ooit

En misschien verdient hij daarom nog meer respect dan hij vandaag krijgt. Want sterren zijn er altijd geweest bij Club Brugge. Technische wondervoetballers, publiekslievelingen en doelpuntenmakers. Maar dynastieën worden gebouwd op spelers zoals Brandon Mechele. Mannen die het vuile werk opknappen, nooit klagen en elke keer opnieuw rechtstaan wanneer het moeilijk wordt.

Als Club Brugge straks opnieuw kampioen speelt, zal alle aandacht weer naar Vanaken gaan. Terecht ook. Maar ergens naast hem staat opnieuw die andere onmisbare pion. De jongen die ooit werd uitgeleend aan STVV omdat niemand nog zeker wist of hij goed genoeg was. En die nu uitgegroeid is tot één van de grootste Clubspelers ooit.