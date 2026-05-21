Keert hij deze zomer terug naar blauw-zwart? "Bij Club Brugge had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren"

Brandon Morren
Zaid Romero zat enkele maanden geleden nog op een zijspoor bij Club Brugge, maar leeft helemaal op bij Getafe. De Argentijn droomt nu zelfs van Europa én een WK-selectie. Hij liet zich ook uit over een mogelijke terugkeer naar Club Brugge, maar bleef mysterieus.

Zaid Romero kwam in de zomer van 2024 aan bij Club Brugge, dat hem destijds wegkaapte bij Estudiantes LP in Argentinië. Afgelopen winter vond hij een nieuw avontuur bij Getafe in Spanje, dat hem tot aan het einde van het seizoen huurt van Club.

Romero herleeft bij Getafe na moeilijke maanden bij Club

Daar loopt alles prima voor de centrale verdediger, die nagenoeg iedere wedstrijd 90 minuten mag spelen bij de Spaanse club. Hij kan zelfs samen met Luis Vazquez (die door Anderlecht aan Getafe wordt uitgeleend) een Europees ticket versieren. Momenteel staat de club op de zevende plaats in La Liga.

Ook op persoonlijk vlak heeft Romero reden om gelukkig te zijn. Hij werd namelijk opgenomen in de voorselectie van Argentinië voor het WK deze zomer. "In een voorselectie van de nationale ploeg zitten is iets heel moois. Je land kunnen vertegenwoordigen is een echte trots", vertelde hij bij Diario AS.

Argentijn komt in beeld bij nationale ploeg

Nochtans zag het er enkele maanden geleden behoorlijk uitzichtloos uit voor de Argentijn. Bij blauw-zwart zat hij amper nog bij de selectie dit seizoen. "Een tijdje geleden, bij Club Brugge, had ik nooit gedacht dat dit zou gebeuren. Maar dat ik hier ben gekomen en kon spelen, heb ik te danken aan mijn ploegmaats. Zij helpen me elke dag beter te worden op training en in wedstrijden."

"Het is een trots gevoel voor mij en mijn familie, en het duwt me om te blijven verbeteren", gaat Romero verder, die terecht trots is op zijn prestaties sinds deze winter. "Ik heb al verschillende trainers gehad en iedereen heeft zijn eigen manier van werken en voetbal beleven. Ik ben de coach heel dankbaar. Vanaf de eerste dag heeft hij vertrouwen in mij gesteld en ik heb geprobeerd dat vertrouwen terug te betalen. Zoals Nyom (Allan Nyom, ploegmaat van bij Getafe, n.v.d.r.) zei: ik ben hem dankbaar voor dat vertrouwen. Dit is voetbal, je moet honderd procent klaar zijn wanneer je kans komt."

Het blijft toch een speciale situatie voor de verdediger. Dit weekend speelt Getafe voor een Europees ticket, maar de kans bestaat dat Romero daar volgend seizoen niet van kan genieten. Normaal gezien keert hij gewoon terug naar Club Brugge na het huidige seizoen.

Keert Romero nog terug naar Club Brugge?

"Over de toekomst kan ik alleen zeggen dat we zaterdag een finale spelen", laat Romero niet in zijn kaarten kijken. "Dat is het enige waar we aan denken en wat we in ons hoofd hebben. We willen niet verder kijken."

"We moeten winnen en beseffen hoe groot deze match is: het gaat om Europees voetbal volgend seizoen. Dat is onze toekomst en op dit moment het belangrijkste", besluit Romero. Zien we hem volgend seizoen terug in het blauw-zwart?

