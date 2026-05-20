'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

Bij Union SG dreigen komende zomer heel wat spelers te vertrekken. En daar zitten ook namen bij waarvan je dat niet meteen verwacht. Zowel Marc Giger als Anouar Ait El Hadj zouden openstaan voor een transfer, elk met hun eigen redenen en ambities.

Marc Giger wil meer speeltijd

Volgens verschillende bronnen denkt Marc Giger na over een vertrek bij Union SG. De Zwitserse aanvaller kreeg dit seizoen minder speelminuten dan hij vooraf had gehoopt en zou daarom zijn opties bekijken. “Hij heeft niet gespeeld zoveel als hij had verwacht”, klinkt het in buitenlandse berichtgeving.

Giger kwam pas in januari 2025 over naar Union en tekende toen een contract tot juni 2029. Zijn marktwaarde wordt momenteel geschat op ongeveer 1 miljoen euro. Ondanks enkele degelijke invalbeurten slaagde hij er nog niet in om een vaste basisplaats af te dwingen in het systeem van de coaches.

De 22-jarige spits geldt nog steeds als een speler met potentieel, maar hij beseft dat regelmatige speeltijd cruciaal is voor zijn ontwikkeling. Een uitleenbeurt of definitieve transfer lijkt daarom niet uitgesloten.

Ait El Hadj mikt hogerop

Ook Anouar Ait El Hadj zou nadenken over een volgende stap in zijn carrière. De offensieve middenvelder liet al verstaan dat hij zijn carrière verder wil uitbouwen en droomt van een competitie op een hoger niveau.

Ait El Hadj ligt nog tot 30 juni 2028 onder contract bij Union SG. Zijn marktwaarde bedraagt momenteel ongeveer 5 miljoen euro. De Belgisch-Marokkaanse spelmaker werkte een degelijk seizoen af met 29 competitiewedstrijden en drie assists.



Sterke prestaties in de play-offs maar ook een WK-selectie kunnen zijn transferwaarde nog verder doen stijgen. Vooral clubs uit Duitsland, Spanje en het Midden-Oosten zouden zijn situatie volgen.