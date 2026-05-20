Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

Bij KAA Gent moest er wel wat gesproken worden deze week. Spits Wilfried Kanga zorgde afgelopen weekend immers voor opschudding nadat hij op het veld van STVV zijn doelpunt vierde met een "stiltegebaar" richting de eigen supporters.

Dat viel bijzonder slecht bij een deel van de Gentse aanhang, die vervolgens luid “Kanga buiten” scandeerde. Coach Rik De Mil bevestigde dat er de voorbije dagen gesprekken zijn geweest tussen de club en de aanvaller.

Kanga leeft al tijdje in onvrede met fans

“De situatie is voor mij heel duidelijk”, vertelde De Mil op zijn persmoment. “Na wat er gebeurd is in ons eigen stadion heb ik gevraagd dat zoiets niet meer gebeurt. Dat was niet terecht richting Wil, maar ik verwacht ook geen reactie van de speler richting de fans.”

Binnen Gent beseft men dat de relatie tussen Kanga en het publiek al langer onder druk staat. Midden april werd de aanvaller in eigen stadion nog uitgefloten en klonk er zelfs applaus toen hij vervangen werd. De frustraties liepen sindsdien duidelijk op.

Kanga beseft dat hij fout was

Volgens De Mil heeft Kanga intussen ingezien dat zijn reactie op STVV niet door de beugel kon. “Hij beseft dat die reactie niet goed was”, aldus de Gent-trainer. “We hebben aangegeven dat dit niet meer kan en daar had hij begrip voor. Hij zei zelf dat hij zich liet leiden door emoties.”

Toch lijkt de spits sportief nog steeds moeilijk weg te denken uit het elftal van de Buffalo’s. Kanga zit ondertussen aan twaalf competitiedoelpunten en blijft één van de belangrijkste offensieve wapens van Gent. “Met zijn doelpunten heeft hij zijn waarde absoluut al bewezen”, benadrukte De Mil. “Ik hoop vooral dat iedereen nu opnieuw achter de ploeg gaat staan.”

Volckaert fit, Dean geblesseerd

Daarbij speelt ook mee dat Gent momenteel met de nodige blessurezorgen kampt. Max Dean viel uit op training, terwijl ook Hyllarion Goore, Ibrahima Cissé en Momodou Sonko niet helemaal fit zijn.

Er was wel goed nieuws rond Matties Volckaert. De verdediger trainde opnieuw mee en lijkt klaar voor de belangrijke clash tegen Union Saint-Gilloise.

Bij Gent hopen ze nu vooral dat de focus opnieuw volledig op het veld kan liggen. Met toppers tegen Union en Club Brugge en Europees voetbal nog op het spel kunnen de Buffalo’s zich extra interne spanningen nauwelijks permitteren.

Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 21/05 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 21/05 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 21/05 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

