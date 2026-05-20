Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij RAAL La Louvière blijft het voorlopig wachten op de officiële voorstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Tien dagen na het vertrek van succescoach Frédéric Taquin is er nog altijd geen witte rook, al draait de zoektocht achter de schermen op volle toeren.

Volgens La DH blijft Edward Still voorlopig de grote favoriet om de sportieve leiding over te nemen bij de promovendus. De voormalige trainer van onder meer Sporting Charleroi en Watford FC zit momenteel zonder club nadat hij eerder dit seizoen vertrok in Engeland.

Still zou ondertussen al een akkoord in grote lijnen hebben bereikt met de clubleiding van La Louvière. Er zouden zelfs al gesprekken hebben plaatsgevonden met enkele mensen die deel moeten uitmaken van zijn toekomstige technische staf. Daarbij valt onder meer de naam van voormalig speler Clément Tainmont.

De ambitieuze Henegouwse club wil zo snel mogelijk duidelijkheid creëren richting volgend seizoen, waarin RAAL zich opnieuw op het hoogste niveau wil profileren na de promotie richting profvoetbal.

Een andere piste die lange tijd circuleerde, lijkt ondertussen volledig afgevoerd. Guillaume Gillet werd intern bekeken als een jong trainersprofiel dat een nieuwe cyclus kon opstarten, maar zijn naam zou intussen niet langer concreet op tafel liggen.

Sven Vandenbroeck is optie B na Edward Still

Daartegenover staat wel de opmars van een nieuwe kandidaat: Sven Vandenbroeck. De voormalige coach van SV Zulte Waregem is vrij sinds zijn ontslag eerder dit seizoen bij Essevee.

Vandenbroeck loodste Zulte Waregem vorig seizoen nog naar promotie vanuit de Challenger Pro League, net voor RAAL La Louvière. Toch kwam er enkele maanden later een einde aan zijn avontuur in Waregem na een zwakke reeks resultaten.

Met Still en Vandenbroeck heeft La Louvière momenteel twee totaal verschillende trainersprofielen in beeld. Waar Still bekendstaat om zijn moderne aanpak en analytische visie, beschikt Vandenbroeck over meer ervaring en een klassiekere voetbalbenadering.

De verwachting is dat RAAL de komende dagen eindelijk een beslissing zal nemen over de opvolging van Taquin, de man die de club van het amateurvoetbal naar de Belgische elite loodste.

