Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

Dévy Rigaux verlaat Club Brugge. De sportief directeur trekt naar Feyenoord. En het vertrek is voor Club Brugge véél méér dan de transfer van een bestuurder...

Dévy Rigaux gaat het sportieve departement bij Feyenoord leiden. Het nieuws over zijn overstap naar Rotterdam hing al langer in de lucht. Voor zichzelf had de Oostendenaar de knoop al eventjes doorgehakt. Ondertussen zijn ook Bart Verhaeghe en Bob Madou op de hoogte gebracht van zijn nakende vertrek.

In De Kuip krijgt Rigaux eerst en vooral meer zeggenschap. In het Jan Breydelstadion diende hij verantwoording af te leggen aan Verhaeghe en Madou. Dat zal in Nederland niet het geval zijn. Of beter gezegd: Rigaux heeft ook bij Feyenoord een +1, maar zijn autonomie om beslissingen te nemen ligt er - net als zijn loon overigens - een pak hoger.

Brugs erfgoed

Club Brugge heeft al enkele pionnen verschoven én zoekt naar een nieuwe bestuurder om het vertrek van Rigaux op te vangen. Al willen we hier een kanttekening bij maken. De Oostendenaar vervangen wordt allesbehalve een sinecure. Er zit véél méér erfgoed achter Rigaux dan zijn laatste jaren als bestuurder.

Eerst en vooral is Rigaux géén externe pion. Hij begon in 2009 op Olympia als jeugdtrainer en nam in de loop der jaren verschillende functies op. Als team manager van de A-kern was hij al héél lang nauw betrokken met de spelers. Rigaux is eveneens de man die - tot op de dag van vandaag - via WhatsApp in contact staat met oud-spelers én eventuele aanwinsten.







We schrijven geen leugens als we zeggen dat Rigaux cruciaal is geweest voor het transfermodel van Club Brugge. Vincent Mannaert wordt dan wel gezien als de architect van het moderne blauw-zwart, maar Rigaux was de aannemer, dakwerker, plakker, schilder én stylist die de puzzelstukjes in elkaar deed vallen.

Laat het transferbeleid - we gaan de honderden miljoenen euro's van de voorbije jaren hier niet oplijsten - nu net de hoeksteen zijn van Club Brugge. De West-Vlamingen zijn uitgegroeid tot dé dominantie ploeg in België én een gerespecteerde danspartner op Het Kampioenenbal dankzij die filosofie. 'Plug and play' zal het voor de opvolger van Rigaux niét zijn.

De transferzomer wordt crucialer dan ooit

In 't kort: Club Brugge verliest met Rigaux een cruciale pion in het radarwerk. De komende transferzomer wordt om die specifieke reden crucialer dan ooit. Enkele sterkhouders staan op het punt om voor recordsommen te vertrekken. Kan de opvolger van Rigaux de juiste profielen aantrekken?