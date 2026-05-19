Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge
Dévy Rigaux verlaat Club Brugge. De sportief directeur trekt naar Feyenoord. En het vertrek is voor Club Brugge véél méér dan de transfer van een bestuurder...

Dévy Rigaux gaat het sportieve departement bij Feyenoord leiden. Het nieuws over zijn overstap naar Rotterdam hing al langer in de lucht. Voor zichzelf had de Oostendenaar de knoop al eventjes doorgehakt. Ondertussen zijn ook Bart Verhaeghe en Bob Madou op de hoogte gebracht van zijn nakende vertrek.

In De Kuip krijgt Rigaux eerst en vooral meer zeggenschap. In het Jan Breydelstadion diende hij verantwoording af te leggen aan Verhaeghe en Madou. Dat zal in Nederland niet het geval zijn. Of beter gezegd: Rigaux heeft ook bij Feyenoord een +1, maar zijn autonomie om beslissingen te nemen ligt er - net als zijn loon overigens - een pak hoger.

Brugs erfgoed

Club Brugge heeft al enkele pionnen verschoven én zoekt naar een nieuwe bestuurder om het vertrek van Rigaux op te vangen. Al willen we hier een kanttekening bij maken. De Oostendenaar vervangen wordt allesbehalve een sinecure. Er zit véél méér erfgoed achter Rigaux dan zijn laatste jaren als bestuurder.

Eerst en vooral is Rigaux géén externe pion. Hij begon in 2009 op Olympia als jeugdtrainer en nam in de loop der jaren verschillende functies op. Als team manager van de A-kern was hij al héél lang nauw betrokken met de spelers. Rigaux is eveneens de man die - tot op de dag van vandaag - via WhatsApp in contact staat met oud-spelers én eventuele aanwinsten.



We schrijven geen leugens als we zeggen dat Rigaux cruciaal is geweest voor het transfermodel van Club Brugge. Vincent Mannaert wordt dan wel gezien als de architect van het moderne blauw-zwart, maar Rigaux was de aannemer, dakwerker, plakker, schilder én stylist die de puzzelstukjes in elkaar deed vallen.

Laat het transferbeleid - we gaan de honderden miljoenen euro's van de voorbije jaren hier niet oplijsten - nu net de hoeksteen zijn van Club Brugge. De West-Vlamingen zijn uitgegroeid tot dé dominantie ploeg in België én een gerespecteerde danspartner op Het Kampioenenbal dankzij die filosofie. 'Plug and play' zal het voor de opvolger van Rigaux niét zijn.

De transferzomer wordt crucialer dan ooit

In 't kort: Club Brugge verliest met Rigaux een cruciale pion in het radarwerk. De komende transferzomer wordt om die specifieke reden crucialer dan ooit. Enkele sterkhouders staan op het punt om voor recordsommen te vertrekken. Kan de opvolger van Rigaux de juiste profielen aantrekken? 

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

LIVE: Genk ziet vroege voorsprong afgekeurd worden tegen Antwerp! Live

Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

