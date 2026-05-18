Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 3 reacties
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De WK-selectie van DR Congo heeft voor de nodige wenkbrauwen gezorgd. Niet alleen door de namen die er wél bij zijn, maar vooral door enkele opvallende afwezigen. Eén dossier springt daarbij in het oog: dat van Jorthy Mokio.

De pas 18-jarige middenvelder, momenteel actief bij Ajax, stond de voorbije maanden centraal in een delicate keuze. Mokio, geboren in België en gevormd bij KAA Gent, doorliep verschillende Belgische jeugdselecties en leek een toekomst bij de Rode Duivels tegemoet te gaan. Toch hakte hij recent de knoop door: zijn internationale toekomst ligt bij Congo.

Jorthy Mokio werd niet opgeroepen door Congolese bondscoach

Een keuze die niet zonder risico was. Mokio koos bewust voor een ander traject, in de hoop sneller door te breken op internationaal niveau. Maar die beslissing krijgt nu meteen een wrange nasmaak. Ondanks zijn duidelijke keuze voor Congo, zit hij niet in de WK-selectie.

Het maakt de situatie bijzonder zuur. Waar Mokio bij België nog perspectief had – hij maakte zelfs al zijn debuut – moet hij nu voorlopig vanop afstand toekijken. Zijn keuze voor Congo levert hem op korte termijn geen sportieve beloning op.

Ook Ezechiel Banzuzi is er niet bij

Hij is niet de enige opvallende naam die ontbreekt. Ook ex-OHL-speler Ezechiel Banzuzi haalde de selectie niet. De middenvelder van RB Leipzig flirtte eerder dit jaar nog met een overstap naar Congo, maar stelde die beslissing uit. Intussen blijft hij dus ook buiten beeld bij de nationale ploeg.

Bondscoach Sébastien Desabre kiest in zijn selectie voor ervaring en zekerheid. Namen als Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa en Cédric Bakambu moeten het verschil maken op het WK. Congo plaatste zich op het laatste moment via de play-offs en wil zich op het tornooi niet zomaar laten wegzetten.

In groep K wacht een stevige opdracht, met onder meer Portugal en Colombia als tegenstanders. Ervaring kan daar het verschil maken, en dat lijkt ook de reden waarom jonge profielen zoals Mokio voorlopig uit de boot vallen.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Ajax
KAA Gent
Jorthy Mokio

Meer nieuws

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
1
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
1
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
2
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
1
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
4
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
10
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
50
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
12
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
11
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
9
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
4
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
7
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
7
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
8
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
1
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
8
🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

🎥 Belgisch fenomeen van PSV opent zijn rekening met een kanonskogel

21:30
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 34
Heracles Heracles 1-2 FC Groningen FC Groningen
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-3 NAC NAC
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-3 Excelsior Excelsior
NEC NEC 2-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Volendam FC Volendam 1-2 Telstar Telstar
Utrecht Utrecht 2-0 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
PSV PSV 5-1 FC Twente FC Twente
Zwolle Zwolle 0-2 Feyenoord Feyenoord
Heerenveen Heerenveen 0-0 Ajax Ajax

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union IXL IXL over OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen snuffel snuffel over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK Meut Meut over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Meut Meut over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Frosties Frosties over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Snoek Snoek over 'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved