Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

De WK-selectie van DR Congo heeft voor de nodige wenkbrauwen gezorgd. Niet alleen door de namen die er wél bij zijn, maar vooral door enkele opvallende afwezigen. Eén dossier springt daarbij in het oog: dat van Jorthy Mokio.

De pas 18-jarige middenvelder, momenteel actief bij Ajax, stond de voorbije maanden centraal in een delicate keuze. Mokio, geboren in België en gevormd bij KAA Gent, doorliep verschillende Belgische jeugdselecties en leek een toekomst bij de Rode Duivels tegemoet te gaan. Toch hakte hij recent de knoop door: zijn internationale toekomst ligt bij Congo.

Jorthy Mokio werd niet opgeroepen door Congolese bondscoach

Een keuze die niet zonder risico was. Mokio koos bewust voor een ander traject, in de hoop sneller door te breken op internationaal niveau. Maar die beslissing krijgt nu meteen een wrange nasmaak. Ondanks zijn duidelijke keuze voor Congo, zit hij niet in de WK-selectie.

Het maakt de situatie bijzonder zuur. Waar Mokio bij België nog perspectief had – hij maakte zelfs al zijn debuut – moet hij nu voorlopig vanop afstand toekijken. Zijn keuze voor Congo levert hem op korte termijn geen sportieve beloning op.

Ook Ezechiel Banzuzi is er niet bij

Hij is niet de enige opvallende naam die ontbreekt. Ook ex-OHL-speler Ezechiel Banzuzi haalde de selectie niet. De middenvelder van RB Leipzig flirtte eerder dit jaar nog met een overstap naar Congo, maar stelde die beslissing uit. Intussen blijft hij dus ook buiten beeld bij de nationale ploeg.

Bondscoach Sébastien Desabre kiest in zijn selectie voor ervaring en zekerheid. Namen als Aaron Wan-Bissaka, Yoane Wissa en Cédric Bakambu moeten het verschil maken op het WK. Congo plaatste zich op het laatste moment via de play-offs en wil zich op het tornooi niet zomaar laten wegzetten.





In groep K wacht een stevige opdracht, met onder meer Portugal en Colombia als tegenstanders. Ervaring kan daar het verschil maken, en dat lijkt ook de reden waarom jonge profielen zoals Mokio voorlopig uit de boot vallen.