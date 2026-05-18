Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Het trainerskerkhof in de Jupiler Pro League heeft ook dit seizoen zijn naam alle eer aan gedaan. En ook komende zomer zou het nog wel eens heet kunnen worden onder bepaalde schoenen, want er lijken nog een aantal beslissingen te gaan komen in die richting.

Geen Europees ticket voor Royal Antwerp dit seizoen, geen Joseph Oosting volgend seizoen. De nederlagen in de Europe Play-offs waren er te veel aan en de coach zal er volgend seizoen niet meer bij zijn voor The Great Old.

Ondertussen heeft ook La Louvière al laten weten dat ze deze zomer op zoek gaan naar een nieuwe coach. Zo komt er een jaar na de promotie en het jarenlange goede werk een einde aan de verbintenis met coach Taquin. De coach kwam bijna negen jaar geleden aan het roer van De Wolven.

Wie is de langstzittende coach en wat gaat er deze zomer gebeuren?

Hij zorgde voor meerdere promoties en is zo - uiteraard - de langstzittende coach van een ploeg uit de Jupiler Pro League. Al zal hij het op het hoogste niveau dus bij één jaartje moeten gaan houden, toch andermaal veelzeggend over de beperkte levensduur van coaches in ons land.

Slechts één andere coach is langer dan een jaar actief bij zijn team en dat is Wouter Vrancken bij STVV. Rest de vraag of hij volgend seizoen nog wel zal aanblijven bij STVV, want hij wordt ondertussen genoemd bij Anderlecht en ook bij buitenlandse clubs. Al blijft hij er zelf voorlopig rustig onder, zo blijkt.



Lees ook... Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Alle andere trainers zijn momenteel nog geen jaar actief als officiële T1 bij hun club. Fred Vanderbiest kreeg zijn kans dit seizoen bij KV Mechelen en hij staat op drie. Als hij mag doorgaan bij Mechelen - en niet ook kiest voor een stap hogerop - wordt hij de langstzittende coach als Vrancken zou vertrekken.

Ook Charaï bij Westerlo mocht dit seizoen beginnen en zal het seizoen er ook uitdoen. Alle andere ploegen zijn dit seizoen al van coach weten te veranderen. Euvrard was de eerste die van Dender naar Standard trok, er was de zaak Leko, de zaak De Mil, ...

Wie ligt er deze zomer allemaal op het hakblok?

Ook deze zomer lijkt er in nog veel te gaan gebeuren. Jérémy Taravel heeft ontegensprekelijk punten gescoord dankzij zijn loyaliteit aan de groep en de rust die hij bracht na het vertrek van Besnik Hasi. Maar dit seizoenseinde was een vergiftigd geschenk en zal nazinderen: sinds zijn bekritiseerde aanpak in de bekerfinale krijgt Taravel nog meer wind van voren.

Het plaatst Antoine Sibierski voor zijn eerste grote keuze - dat Vrancken al genoemd werd, net als vele andere coaches, is een veeg teken. En bij Charleroi lijkt Mario Kohnen zijn kans als T1 ook niet helemaal te hebben gegrepen - Karel Geraerts wordt al genoemd als de gedroomde opvolger.

Dat er zelfs al aan David Hubert wordt getwijfeld na de 5-0 pandoering van Union SG op bezoek bij Club Brugge is vooral veelzeggend over de vluchtigheid van het Belgisch voetbal en de coaches in dat verhaal. De komende maanden valt af te wachten hoe heet de soep gegeten zal worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
1
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
5
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
2
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
4
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
41
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
8
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
7
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
8
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
7
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
7
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

Ondanks de malaise: 'Engelse, Duitse en Italiaanse interesse in belangrijke pion RSC Anderlecht'

21:00
1
Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
6
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Reactie

Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan"

18:15
7
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
1
Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor" Reactie

Anderlecht-coach Jérémy Taravel gefrustreerd door eigen ploeg: "En nog het meest van al daardoor"

17/05
1
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen Reactie

Taravel en spelers Anderlecht reageren op fans die weigeren hen nog te steunen in de resterende matchen

17/05
KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven Reactie

KV Mechelen-doelman geblesseerd op 'gevoelige plaats', Vanderbiest kan vervanger geen garanties geven

17/05
3
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
8
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
18
Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

Grote 'oef' bij Anderlecht: paars-wit sleept gelijkspel uit de brand thuis tegen KV Mechelen

17/05
Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

Sportief Directeur op de bank van Anderlecht: Stijnen en Nainggolan verschillen van mening

22:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

pief pief over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht William Wallace William Wallace over 'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid' Jef Blaaskop Jef Blaaskop over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union FC Bruges Fanatic FC Bruges Fanatic over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet My-T Vekkie My-T Vekkie over Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt' RememberLierse RememberLierse over Club Brugge - Union SG: 5-0 RememberLierse RememberLierse over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Vital Verheyen Vital Verheyen over "Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union H.J. H.J. over Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved