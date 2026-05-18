Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Het trainerskerkhof in de Jupiler Pro League heeft ook dit seizoen zijn naam alle eer aan gedaan. En ook komende zomer zou het nog wel eens heet kunnen worden onder bepaalde schoenen, want er lijken nog een aantal beslissingen te gaan komen in die richting.

Geen Europees ticket voor Royal Antwerp dit seizoen, geen Joseph Oosting volgend seizoen. De nederlagen in de Europe Play-offs waren er te veel aan en de coach zal er volgend seizoen niet meer bij zijn voor The Great Old.

Ondertussen heeft ook La Louvière al laten weten dat ze deze zomer op zoek gaan naar een nieuwe coach. Zo komt er een jaar na de promotie en het jarenlange goede werk een einde aan de verbintenis met coach Taquin. De coach kwam bijna negen jaar geleden aan het roer van De Wolven.

Wie is de langstzittende coach en wat gaat er deze zomer gebeuren?

Hij zorgde voor meerdere promoties en is zo - uiteraard - de langstzittende coach van een ploeg uit de Jupiler Pro League. Al zal hij het op het hoogste niveau dus bij één jaartje moeten gaan houden, toch andermaal veelzeggend over de beperkte levensduur van coaches in ons land.

Slechts één andere coach is langer dan een jaar actief bij zijn team en dat is Wouter Vrancken bij STVV. Rest de vraag of hij volgend seizoen nog wel zal aanblijven bij STVV, want hij wordt ondertussen genoemd bij Anderlecht en ook bij buitenlandse clubs. Al blijft hij er zelf voorlopig rustig onder, zo blijkt.





Alle andere trainers zijn momenteel nog geen jaar actief als officiële T1 bij hun club. Fred Vanderbiest kreeg zijn kans dit seizoen bij KV Mechelen en hij staat op drie. Als hij mag doorgaan bij Mechelen - en niet ook kiest voor een stap hogerop - wordt hij de langstzittende coach als Vrancken zou vertrekken.

Ook Charaï bij Westerlo mocht dit seizoen beginnen en zal het seizoen er ook uitdoen. Alle andere ploegen zijn dit seizoen al van coach weten te veranderen. Euvrard was de eerste die van Dender naar Standard trok, er was de zaak Leko, de zaak De Mil, ...

Wie ligt er deze zomer allemaal op het hakblok?

Ook deze zomer lijkt er in nog veel te gaan gebeuren. Jérémy Taravel heeft ontegensprekelijk punten gescoord dankzij zijn loyaliteit aan de groep en de rust die hij bracht na het vertrek van Besnik Hasi. Maar dit seizoenseinde was een vergiftigd geschenk en zal nazinderen: sinds zijn bekritiseerde aanpak in de bekerfinale krijgt Taravel nog meer wind van voren.

Het plaatst Antoine Sibierski voor zijn eerste grote keuze - dat Vrancken al genoemd werd, net als vele andere coaches, is een veeg teken. En bij Charleroi lijkt Mario Kohnen zijn kans als T1 ook niet helemaal te hebben gegrepen - Karel Geraerts wordt al genoemd als de gedroomde opvolger.

Dat er zelfs al aan David Hubert wordt getwijfeld na de 5-0 pandoering van Union SG op bezoek bij Club Brugge is vooral veelzeggend over de vluchtigheid van het Belgisch voetbal en de coaches in dat verhaal. De komende maanden valt af te wachten hoe heet de soep gegeten zal worden.