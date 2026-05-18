Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

De ontknoping van de titelstrijd tussen Club Brugge en Union SG op zondagavond leverde heel wat suspens op. Maar daarna was er toch nog een spanningsboog voor televisiekijkend Vlaanderen. Ondertussen weten we ook wie De Mol is.

Julie, Maxim en Wout gingen zondagavond de eindstrijd aan in de finale van De Mol, dit jaar doorgaand in Portugal. De eerste bleek uiteindelijk de winnares van het nieuwe seizoen, Maxim de verliezend finalist en Wout was de mol van het seizoen.

Toch waren ook Julie en Maxim heel verdacht door televisiekijkend Vlaanderen. En op een bepaald moment verbaasde Julie ook met een uitspraak die bij voetbalminnend Vlaanderen - en dan zeker Antwerpen - bijna niet te geloven was.

Gebrek aan voetbalkennis of iedereen te vriend houden?

De ravissante Julie is namelijk supporter van Antwerp ... én van Beerschot. Iets wat niet veel mensen in Antwerpen kunnen, durven of mogen(?) zeggen. De winnares legde uit: "Ik weet niet hoe ik dit ga moeten uitleggen ..."

"In mijn vriendengroep is iedereen eigenlijk voor Den Antwerp, maar mijn papa heeft altijd bij Beerschot gespeeld toen ik klein was. Maar mijn opa is dan weer supporter van Antwerp, dus ik dacht gewoon iedereen blij te maken en te zeggen dat ik voor alles ben."

Julie gaat naar West-Vlaanderen emigreren ... of toch niet?

"Maar blijkbaar kan en mag dat dus niet", aldus Julie in Café De Mol daarover. "Ach ja, ik kom in West-Vlaanderen wonen," kon er een lachje en een grapje af. Waarop ze ook wat grapjes van Maxim en presentator Gilles De Coster moest ondergaan.





"Het feit dat je voor Antwerp en Beerschot bent, bewijst nog maar eens een keertje dat je eigenlijk niets van voetbal kent", aldus Maxim. En ook De Coster was gretig: "We moesten ook uitleggen waarom een doelman de bal in zijn handen mag nemen." Binnen Antwerpen hoopt iedereen zo snel mogelijk op een nieuwe derby. Dit jaar greep Beerschot net naast de promotie richting Jupiler Pro League dus het zal een van de komende jaren moeten gaan gebeuren.