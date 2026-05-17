🎥 Vincent Kompany steelt de show helemaal tijdens titelviering van Bayern München

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Bayern München viert voor het tweede jaar op rij de Duitse landstitel. Een video waarin Vincent Kompany helemaal losgaat tijdens het feest van Bayern gaat rond op sociale media.

De Bundesliga-titel was al wekenlang binnen, maar Bayern wachtte netjes tot het officiële einde van de competitie om de champagne te ontkurken. Om voor eigen publiek in schoonheid af te sluiten, veegde de club uit Beieren Keulen met 5-1 van de mat. Een formaliteit, alvorens Vincent Kompany zich op serieuzere zaken kon richten. De Belg pakt zo zijn tweede landstitel op rij in twee jaar tijd. De supporters zongen lange tijd de naam van de Belgische coach.

Om dat te vieren organiseerde de club een groot feest in junglethema, samen met de spelers en hun families. Op de dansvloer was het de Belgische coach die de show stal. Kompany verscheen in feestoutfit. Verschillende Bayern-spelers deelden beelden van het feest op Instagram, waar de sfeer tot diep in de nacht uitbundig bleef.

Kompany op de dansvloer

Een video gaat intussen rond op sociale media. Daarop is te zien hoe Kompany overal in het rond springt en helemaal losgaat. Een moment van ontlading voor de trainer, die na maanden stress de druk van zich af danst. De supporters vonden het geweldig om deze andere kant van de Belg te ontdekken: veel spontaner en natuurlijker.

Niet ver van de treble

Dat feest helpt om de grote ontgoocheling in de Champions League even te vergeten. Bayern werd in de halve finale uitgeschakeld door Paris Saint-Germain, na een 6-5-nederlaag over twee wedstrijden en een historische heenmatch. Ondanks die uitschakeling slaagde Kompany erin om zijn groep tot het einde scherp te houden in de competitie.

Het seizoen is nog niet helemaal voorbij, want volgende week wacht nog de finale van de Duitse beker tegen Stuttgart. Maar wat er ook nog volgt: Kompany weet hoe hij Bayern moet laten winnen, en hij weet nóg beter hoe hij moet dansen. Geen wonder dat Manchester City hem graag als opvolger van Pep Guardiola wil.

Bundesliga

 Speeldag 34
Werder Bremen Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Union Berlin Union Berlin 4-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2-2 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayern München Bayern München 5-1 1. FC Köln 1. FC Köln
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Hamburger SV Hamburger SV
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

