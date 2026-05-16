Voormalig Anderlecht-jeugdproduct mag zich officieel een WK-ganger noemen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
De selecties voor het WK van dit jaar druppelen binnen. Na België heeft nu ook Haïti zijn kern bekendgemaakt. Hannes Delcroix (27) is daarin een van de bekendste namen.

Lorenz Lomme

Het WK komt met rasse schreden dichterbij en dus komen ook steeds meer selecties binnen. Haïti is een van de deelnemende landen en maakte deze week zijn selectie bekend. Hannes Delcroix is een van de gelukkigen. Het voormalige jeugdproduct van Anderlecht is erbij, ondanks stevige blessurezorgen eerder dit jaar. Zo scheurde de verdediger van het Zwitserse Lugano zijn adductor, maar daar heeft hij ondertussen geen last meer van.

Delcroix moet een van de sterkhouders worden achterin bij Haïti. Opvallend: in 2020 speelde hij nog een oefeninterland voor België tegen Zwitserland, maar hij koos uiteindelijk nog voor Haïti. Andere bekende namen in de Haïtiaanse selectie zijn Jean-Kévin Duverne (door Gent gehuurd van Nantes) en Wilguens Paugain (Zulte Waregem). 

Haïti is op het WK ingedeeld in groep C. Het speelt daarin tegen Brazilië, Marokko en Schotland. De Schotten zijn de eerste tegenstander. Haïti speelde slechts één keer eerder op het WK. Dat gebeurde in 1974, maar het avontuur eindigde toen al in de groepsfase. De verwachting is dat dat ook nu het geval zal zijn.

Terwijl Rudi Garcia vrijdag zijn selectie bekendmaakt, maakte Sébastien Migné gisteren die van Haïti bekend. Voor meerdere ex-spelers uit de Pro League staat er veel op het spel: het WK in de VS deze zomer is voor hen de droom van hun leven.

Eén van de spelers die er wellicht het meest naar uitkeek, is Hannes Delcroix. De voormalige Anderlecht-verdediger veranderde afgelopen herfst van sportnationaliteit om het land te vertegenwoordigen waar hij geboren werd, voor hij geadopteerd werd door een Antwerpse familie.

De geboren Petite-Rivière-de-l'Artibonite, met als echte naam Piterson Desir, was er dan ook bij tijdens de twee laatste stages van 2025 en speelde in november zelfs beide wedstrijden volledig uit. Deze winter verliet hij Burnley definitief en tekende hij bij Lugano om meer speeltijd te krijgen en zo zijn plaats veilig te stellen.

Haïti rekent op hem

Twee weken na zijn komst had hij echter pech: hij scheurde zijn adductor. Gezien zijn blessureverleden waren de zorgen groot. Maar na een maand in de lappenmand maakte hij begin deze maand zijn comeback. Een week geleden maakte hij zelfs zijn eerste doelpunt voor Lugano.


Ondanks die weken langs de kant werd de ex-Rode Duivel wél opgeroepen voor de oefenwedstrijden tegen Tunesië en IJsland (samen met andere bekende namen uit de Pro League zoals Jean-Kevin Duverne (AA Gent), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) en Duckens Nazon (ex-STVV)). Als hij tot het einde van het seizoen fit blijft, lijkt zijn WK-droom dus echt werkelijkheid te worden.

