'Standard neemt na dertien jaar afscheid van toptalent: diverse ploegen op de loer'

Aernout Van Lindt
Ondanks dertien seizoenen in de jeugdopleiding zal Afonso Nsalambi niet de stap zetten naar de A-kern van Standard. De optie in zijn contract is niet gelicht en alles wijst op een transfervrij vertrek op het einde van het seizoen. Diverse ploegen liggen op de loer.

Marc Wilmots en de rest van de sportieve leiding oordeelden dat de Belgisch-Congolees, die met de Belgische U16 speelde, nog niet klaar is voor een plek in de A-ploeg. Daar zou hij bijvoorbeeld de concurrentie moeten aangaan met ene Casper Nielsen, met wie zijn profiel enigszins vergelijkbaar is, al speelt N’Salambi bij SL16 een linie hoger en meer naar buiten, als nummer 10 in een 4-2-2-2.

De voorbije maanden waren bij SL16 twee sterkhouders op dreef: René Mitongo, die onder meer twee keer scoorde in twee 1-0-overwinningen tegen de U23 van Union en Charleroi, en ook Afonso Nsalambi, de aanvoerder van de beloften van de Rouches.

Nsalambi is al sinds zijn zevende bij de club (2013). De 20-jarige middenvelder doorliep alle jeugdreeksen tot en met de U23, trainde al meermaals mee met de A-kern, maar kreeg nog nooit de kans om minuten te maken bij de eerste ploeg.

Voor hem is het nu een belangrijk moment. Nsalambi ligt nog onder contract tot 30 juni 2026 en heeft bovendien een extra optiejaar. Maar na twee seizoenen in D1 ACFF wil de Luikenaar zich logischerwijs tonen in een professionele kern. En dat zit er aan de boorden van de Maas voorlopig dus niet in.

Intern wordt zijn toekomst al enkele weken besproken. Marc Wilmots koos samen met Vincent Euvrard eerder voor de integratie van de jongere Charli Spoden, die zelf ook nog niet veel kansen kreeg om zich te tonen.

Een mogelijke verklaring waarom de optie van een jaar in zijn contract, die tegen 1 april gelicht moest worden, niet werd geactiveerd. Nsalambi en zijn entourage mogen nu vrij praten met clubs naar keuze. Ze blijven wel openstaan voor een nieuw voorstel van Standard, al lijkt dat er niet te komen of toch niet in de vorm waarop ze hopen. Verschillende ploegen uit de Challenger Pro League volgen de situatie alvast van dichtbij.

