"Spoeling is daar zeer zeer dun": Rik De Mil sakkert en ziet twee belangrijke spelers uitvallen

Aernout Van Lindt
Voor KAA Gent is het stilaan alle hens aan dek. Als ze nog willen dromen van Europees voetbal, dan moeten er punten gepakt worden tijdens de laatste drie speeldagen van het seizoen. Met wedstrijden tegen STVV, Union SG en Club Brugge wordt dat geen evidentie.

KAA Gent staat momenteel op een vijfde plaats in de stand, met evenveel punten als KV Mechelen en twee minder dan RSC Anderlecht. Die beide ploegen spelen op speeldag 8 echter tegen elkaar, waardoor Gent weinig excuses heeft.

Om niet zesde te eindigen, moeten er nog punten gepakt worden. En dan is de trip naar Sint-Truiden tegen een ploeg die niets meer te winnen of te verliezen heeft misschien wel het ideale moment: de Kanaries eindigen derde én hebben een mooi Europees ticket beet.

"In de play-offs kan je tegen elk team punten pakken. De realiteit is dat we tegen de drie beste teams van het kampioenschap spelen en dat we absoluut top moeten zijn om iets tegen hen te pakken. Daar moeten we ons van bewust zijn."

"STVV op verplaatsing is nog moeilijker dan thuis. Als we top zijn, dan is er zeker wat mogelijk", aldus Rik De Mil in zijn analyse op de persconferentie voor de wedstrijd tegen STVV op zaterdagavond. En de coach had ook nog slecht nieuws te melden.

Volckaert en Goore buiten strijd voor KAA Gent tegen STVV?

Zowel Volckaert als Goore sukkelen namelijk met blessures en volgens de coach zal het moeilijk worden om hen klaar te krijgen voor de trip naar Stayen. "Het zal voor beiden op de limiet zijn", is de T1 van de Buffalo's duidelijk.

"Nood breekt wet? Ik vind het nooit een goed idee om spelers die maar half zijn aan de aftrap te brengen en ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen. Achteraan is de spoeling zeer zeer dun, maar dan is het belangrijk om out of the box te denken. Het is niet altijd het beste idee om met half geblesseerde spelers te spelen."

Volg STVV - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

