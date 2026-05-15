📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Zulte Waregem volgt met belangstelling de situatie van de Kameroense middenvelder Wilitty Younoussa, die bij Rodez einde contract is en ook interesse wekt uit Duitsland en Frankrijk.

Profiel van de speler

Wilitty Younoussa is een 24-jarige Kameroense international die momenteel actief is bij het Franse Rodez. De verdedigende middenvelder staat bekend om zijn loopvermogen, intercepties en eenvoudige passing.

Sinds zijn komst op 23 augustus 2022 groeide hij uit tot een vaste waarde in Ligue 2. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer 800.000 euro. He wordt vooral gewaardeerd om zijn defensieve stabiliteit en het afbreken van aanvallen in de middenzone. Daarnaast kan hij zowel als controlerende middenvelder als in een box-to-box rol worden ingezet. Zijn fysieke kracht en spelinzicht vallen op bij scouts.

Contractsituatie en opportuniteit

Zijn contract bij Rodez loopt af op 30 juni 2026, waardoor hij in de komende transferperiodes een interessante vrije speler wordt. Omdat zijn contractstatus duidelijk in het voordeel van geïnteresseerde clubs speelt, wordt verwacht dat er veel beweging komt rond zijn naam.

Rodez zal hem gratis moeten laten vertrekken. Voor clubs betekent dit dat er geen directe transfersom nodig is, al kan een tekengeld en loonpakket wel bepalend worden in de onderhandelingen. Dit verhoogt de concurrentie tussen geïnteresseerde ploegen.

Internationale interesse

Volgens Footmercato en berichtgeving op sociale media staat Younoussa op de radar van meerdere clubs uit Europa. Naast de interesse van Zulte Waregem tonen ook Duitse clubs zoals Schalke 04 en Kaiserslautern belangstelling. Daarnaast volgen enkele Ligue 1-teams zijn situatie nauwgezet, gezien zijn relatief lage prijs en groeipotentieel.

Scouts volgen hem regelmatig tijdens wedstrijden in Ligue 2 en analyseren zijn ontwikkeling op lange termijn. Vooral zijn leeftijd en groeimarge maken hem interessant voor buitenlandse projecten binnen Europa blijft.

Kans voor Zulte Waregem

Voor Zulte Waregem kan de komst van Younoussa een interessante opportuniteit zijn. Als vrije speler kan hij zonder hoge transfersom worden aangetrokken, wat past binnen een strategie van slimme versterkingen.

Zijn ervaring in Frankrijk en zijn internationale status maken hem bovendien een potentiële basisspeler op korte termijn. Bij een transfer naar de Jupiler Pro League zou hij bovendien snel kunnen acclimatiseren door de gelijkenis in speelstijl met de Franse competitie. Dat maakt hem een realistische optie voor de clubleiding.

