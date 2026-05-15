Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Anderlecht leek lang op weg naar een stunt in de bekerfinale, maar moest na verlengingen uiteindelijk buigen voor Union SG. Van afgekeurde goals tot opvallende reacties naast het veld: dit waren de vijf momenten die de finale kleur gaven.

De afgekeurde goal van Christian Burgess

Union SG begon het sterkst aan de partij en leek al vroeg op voorsprong te komen via Christian Burgess. De verdediger werkte een stilstaande fase binnen en vierde uitbundig met de supporters. Toch ging het feest niet door. Na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

Dat moment zorgde meteen voor frustratie bij Union, maar gaf Anderlecht tegelijk wat ademruimte. De Brusselaars hadden het moeilijk in de openingsfase en ontsnapten aan een vroege achterstand. Het bleek slechts uitstel, want Union bleef de gevaarlijkste ploeg op het veld.

De rookbommen van de Anderlechtfans

De finale werd ook ontsierd door rookbommen vanuit het vak van de Anderlechtsupporters. Paarse rook trok over het veld en zorgde ervoor dat de wedstrijd even stilgelegd moest worden. De sfeer zat er stevig in, maar de actie leverde vooral ergernis op.

Dat veranderde echter niet veel aan de match, ook niet bij de tweede onderbreking. Union zat in een goede flow en bleef druk zetten. De scheidsrechter moest de spelers even naar de middencirkel sturen tot het zicht opnieuw voldoende was om verder te spelen.

Anderlecht scoort onverwacht de gelijkmaker

Hoewel Union de wedstrijd controleerde, kwam Anderlecht plots langszij. Uit het niets viel de gelijkmaker, tot verbazing van velen in het stadion. De fans van paars-wit geloofden opnieuw in een stunt en het geloof bij de spelers groeide zichtbaar.



Die treffer veranderde het momentum volledig, maar de winning goal in de reguliere speeltijd kwam er niet. Union voelde dat de beker nog niet binnen was en Anderlecht kreeg opnieuw energie. Toch bleek de inspanning uiteindelijk te zwaar. In de verlengingen trok Union het duel alsnog naar zich toe met twee extra doelpunten.

Marc Coucke vlucht weg na de match: geen reactie van de voorzitter

Na het laatste fluitsignaal richtten de camera’s zich ook op voorzitter Marc Coucke. De sterke man van Anderlecht verliet snel het stadion en gaf geen reactie aan de pers. Dat viel op, zeker nadat hij voor de match uitdrukkelijk de pers opzocht.

De nederlaag kwam hard aan bij Anderlecht. De club hoopte eindelijk nog eens een prijs te pakken, maar bleef met lege handen achter. Coucke wilde geen uitleg geven, maar voorzitter Michael Verschueren kwam wel met de correcte analyse.

Bertaccini gooit Taravel onder de bus

Na afloop zorgde ook Adriano Bertaccini nog voor opvallende uitspraken. De aanvaller verwees naar het feit dat trainer Jérémy Taravel de basiself maar een uur voor de match bekendmaakte. Al zei hij dat hij niet de enige was die het moeilijk had met die laattijdige beslissing. De reactie van de aanvaller van RSC Anderlecht viel niet in goede aarde bij het bestuur.

In de emotie van een verloren finale lopen de spanningen vaak hoog op. Toch vonden veel waarnemers dat Bertaccini zijn frustraties beter binnenskamers had gehouden. Het toonde vooral aan hoe dat het nog altijd niet goed zit bij RSC Anderlecht.